Javni tužilac za organizovani kriminal doneo je naredbu o sprovođenju istrage u odnosu na Srđana Šoškića i Danijela Stošića,dok se protiv Slobodana Rafailovića i Jove Perlića vode postupci u Republici Austriji i Kraljevini Španiji, zbog postojanja osnovane sumnje da su deo kriminalne grupe!

Oni se, podsetimo, sumnjiče da su u periodu od 4. decembra 2024. godine do 8. decembra 2025. godine izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Osumnjičeni Srđan Šoškić i Danijel Stošić su u ovoj fazi postupka iskoristili svoje zakonsko pravo da se brane ćutanjem - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Javni tužilac za organizovani kriminal predložio je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu Posebnom odeljenju za organizovani kriminal da odredi pritvor u odnosu na osumnjičene Šoškića i Stošića.