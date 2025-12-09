Slušaj vest

Javni tužilac za organizovani kriminal doneo je naredbu o sprovođenju istrage u odnosu na Srđana Šoškića i Danijela Stošića,dok se protiv Slobodana Rafailovića i Jove Perlića vode postupci u Republici Austriji i Kraljevini Španiji, zbog postojanja osnovane sumnje da su deo kriminalne grupe!

Oni se, podsetimo, sumnjiče da su u periodu od 4. decembra 2024. godine do 8. decembra 2025. godine izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Osumnjičeni Srđan Šoškić i Danijel Stošić su u ovoj fazi postupka iskoristili svoje zakonsko pravo da se brane ćutanjem - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Javni tužilac za organizovani kriminal predložio je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu Posebnom odeljenju za organizovani kriminal da odredi pritvor u odnosu na osumnjičene Šoškića i Stošića.

Slobodan Rafailovoić je lišen slobode 21. marta 2025. godine u Republici Austriji i nalazi se u pritvoru, dok je Jovo Perlić lišen slobode 27. novembra 2025. godine u Kraljevini Španiji i nalazi se u pritvoru.

