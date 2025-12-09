Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala Službe za suzbijanje kriminala UKP i JP „Srbijašume“, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. A. (51), zaposlenog u Šumskoj upravi Aleksinac, JP „Srbijašume“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.