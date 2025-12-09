UNOSIO LAŽNE PODATKE U KATASTAR, OJADIO FIRMU ZA VIŠE OD 6 MILIONA Hapšenje u Nišu, na ovaj način je muškarac (51) zloupotrebio položaj
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, u saradnji sa Odeljenjem za suzbijanje ekološkog kriminala Službe za suzbijanje kriminala UKP i JP „Srbijašume“, a po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. A. (51), zaposlenog u Šumskoj upravi Aleksinac, JP „Srbijašume“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba službenog položaja i falsifikovanje službene isprave.
Sumnja se da je on, zloupotrebivši svoja službena ovlašćenja, radi prikrivanja nezakonito stečenih drvnih sortimenata, sačinio 63 propratnice na količinu od 1.469,73 metra kubna drvnih sortimenata, ukupne vrednosti oko 6.692.246 dinara, unoseći neistinite podatke o katastarskim parcelama i vlasnicima, bez njihovog znanja.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.