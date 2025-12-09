Slušaj vest

Dragana Nikolić, majka preminulog Alekse Stojmenovića koji je u tuči 16. maja 2021. godine u fafani "Oaza" u Aleksincu izgubio život nakon udarca u vrat, danas je u Višem sudu u Nišu prilikom iznošenja završnih reči na suđenju Ognjenu.P, izrekla je danas izuzetno iskrene i setne reči pune tuge.

- Stojim ovde kao majka koja je izgubila dete. Svako ko je tako nešto doživeo zna kako se osećam. To je najveća tragedija koju jedna majka može da zamisli. Prema nekim psihijatrisjkim merilima, ta bol je najveća na lestvici te strašne emocije. Stojim ovde kao majka koja je koračala za kovčegom svoga sina. Moram da kažem da sada želim samo pravdu i da moj Aleksa ne bude samo još jedna brojka. Postoje razni načini da se izrazi saučešće, ali od porodice okrivljenog ja to nisam dobila. Ni ja ni moja porodica. Nije nam dato da ožalimo svoje dete, naročito posle ubistva mog sina. Umesto toga, morala sam da gledam televizijske emisije u kojima gostuje porodica okrivljenog. Tada sam i prvi put videla snimak kako je moj Aleksa ubijen što je i tada i danas bilo strašno za mene. Zato tražim samo pravdu - rekla je Nikolićeva u sudnici posle čega se čuo muk.

Foto: Kurir/M.S.

Presuda Ognjenu P. je zakazana za 29. decembar, a tužilaštvo i odbrana su danas imali potpuno različite stavove kada je u pitanju snimak koji je nedavno prikazan u sudnici. Dok je tužiteljka Jelena Branković rekla da su veštaci zaključili da je Aleksa pogođen Ognjenovom pesnicom u vrat, odnosno vertebralnu arteriju, odbrana na čelu sa advokatom Sašom Kneževićem je tvrdila da do kontakta uopšte čak nije moglo da dođe.

Tužilaštvo je zatražilo danas na suđenju devet godina zatvora za Ognjena P. zbog krivičnog dela nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom.

Tuča se dogodila kada je su se na 18. rođendanu zajedničke drugarice zamerile dve grupe mladića. Počeloje sa tučom u kafani da bi se nastavilo na terasi objekta.

Aleksa Stojmenović Foto: Privatna Arhiva

- Tužilaštvo je nedvosmisleno dokazalo kroz veštačenje medicinskih stručnjaka da je na snimku, iako niži rastom, stisnutom šakom okrivljeni zamahnuo i udario oštećenog u levi predeo vrata uz angažovanje celog tela. Uzimamo u obzir i da je prilikom prvog ispitivanja prepoznao sebe, a nakon toga nije mogao da se prepozna. zatosmatramo da bi trebalo da se proglasi krivim - rekla je Brankovićeva.

Ove reči je podržao advokat Vladimir Domazet koji zastupa porodicu Stojmenović.

Nova senka na celu tragediju

Zastupnik odbrane, Saša Knežević je u sat i 15 minuta objašnjavao da ceo proces prate ogromne nedoumice i greške, da je jedan deo snimka uklonjen na kome se vidi da je pokojnog Aleksu udario potpuno drugi momak.

Foto: Printscreen/Youtube

- Ako nije policija isekla taj deo snimka, ja ne znam ko je? Mi ovde nismo videli deo snimka gde se vidi momak sa flašom i nakon toga beži sa tom istom flašom. To se, između ostalog vidi na snimku sa zadnje strane kafane, ali to nama u sudnici ovde nije prikazano. I od početka svi znaju ko je taj momak i zašto ne znamo pravu istinu ovog događaja. Pa i forenzika iz Beograda (NKTC) je u prvom izveštaju naveo da kontakta nije bilo, ali onda je za parametar uzeta Sudska medicina iz Niša čiji su predstavnici tvrdili da je udarca bilo. Uostalom to nije njihov posao, da analiziraju snimke već da rade obdukciju - rekao je Knežević.

Njegov kolega iz odbrane Milan Delić je naveo da je Ognjenova ruka u zamahu bila udaljena od 30 do 40 santimetara od Aleksinog vrata.