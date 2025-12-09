PIJANI TUKLI SUPRUGE, PRIVEDENI U TUŽILAŠTVO: Trojica muškaraca uhapšena u Zemunu i Surčinu zbog nasilja u porodici
U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu su danas dovedene tri uhapšene osobe prema kojima su policijski službenici PS Zemun i PS Surčin donela rešenja o zadržavanju zbog sumnje da su dana 07. decembra, u alkoholisanom stanju, izvršili po jedno krivično delo nasilje u porodici na štetu svojih partnerki.
- Privedeni su B.G. (63) i I.R. (37) kojima se stavlja na teret da su primenom nasilja prema oštećenima ugrozili njihove telesne integritete, dok se uhapšenom D.R. (41), pored navedenih radnji stavlja na teret i da je oštećenoj uputio pretnje po njen život i po život njenih roditelja i njenog sina - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Iznoseći svoje odbrane okrivljeni B.G. se branio ćutanjem, I.R. je izjavio da se ne seća događaja, dok je D.R. delimično priznao izvršenje krivičnog dela.
- Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni B.G. i D.R. boravkom na slobodi uticati na oštećene i svedoke, a kod okrivljenog I.R. - državljanina Hrvatske, postojanje i opasnosti od bekstva, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podneo predlog nadležnom sudu da rešenjima odredi pritvor prema okrivljenima u trajanju do 30 dana - dodaje se u saopštenju Trećeg osnovnog tužilaštva.