Slušaj vest

U Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu su danas dovedene tri uhapšene osobe prema kojima su policijski službenici PS Zemun i PS Surčin donela rešenja o zadržavanju zbog sumnje da su dana 07. decembra, u alkoholisanom stanju, izvršili po jedno krivično delo nasilje u porodici na štetu svojih partnerki.

- Privedeni su B.G. (63) i I.R. (37) kojima se stavlja na teret da su primenom nasilja prema oštećenima ugrozili njihove telesne integritete, dok se uhapšenom D.R. (41), pored navedenih radnji stavlja na teret i da je oštećenoj uputio pretnje po njen život i po život njenih roditelja i njenog sina - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Iznoseći svoje odbrane okrivljeni B.G. se branio ćutanjem, I.R. je izjavio da se ne seća događaja, dok je D.R. delimično priznao izvršenje krivičnog dela.