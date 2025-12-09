Slušaj vest

Navodni organizator krijumčarenja kokaina, Žabljačanin Vukašin Vojinović poručivao je policajcu Petru Lazoviću da je odavno prošao "testove" sa njegovim ocem Zoranom Lazovićem i optuženim narko-bosom iz Pljevalja Darkom Šarićem, ali i da ih je tadašnji pomoćnik direktora Uprave policije "sve upoznao, zbližio, gurao, stajao iza njih"...

To mu je napisao poslednjih dana jula 2020. godine, preko tada zaštićene Skaj aplikacije, sakriven iza nadimka Zidan.

Vojinović je mlađeg Lazovića savetovao da se čuva, a nakon što mu se ovaj požalio da mora da sačuva oca od mogućih napada iz kriminalnog klana.

"A naravno i ti brate moraš da se paziš, jer se svuda ističeš...", napisao je Vojinović mlađem Lazoviću.

Petar Lazović i Zoran Lazović Foto: Printscreen/beraneonline.me, Printscreen/Yotube

Tadašnji neformalni vođa policijskog Tima za posebnu operativnu podršku u Sektoru za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK), kojim je rukovodio Zoran Lazović, objašnjavao je Žabljačaninu zašto mora da se ističe:

"Moram tako da bih ih smetnuo sa Z jer bolje mene da se desi nego njemu, jer će on da čuva porodicu i prijatelje"...

U prepiskama na nekada zaštićenoj Skaj aplikaciji Petar Lazović je, inicijalom Z, označavao svog oca...

Njih dvojica razmenjivali su informacije o prijateljima, dominantno sa one strane zakona, pa u tom kontekstu mlađi Lazović nabraja i Darka Šarića.

"Govorim ti iskreno brate, srcem, a i ovo za ove ljude što si nabrojao da su pravi prijatelji, ali naš Brat je neko koga ja volim i ko voli tvoju porodicu...", napisao mu je Vojinović govoreći o Pljevljaku.

Sada optuženi policajac odgovorio mu je da zna to, ali i da je Vojinović godinama pokazao da im je i on prijatelj...

Tada od Žabljačanina dobija savet: “Moraš brate i za oca i za tebe.. isto je to... Nema razlike brate, počni da to primenjuješ brate. Sve brate”...

Darko Šarić Foto: Nemanja Nikolić

"Z Dašu voli kao brata"

Lazović, koji tih dana na Skaju piše sakriven iza nadimka "Junior new", konstatuje: "Znaš i sam, svi smo tu”, a onda konverzaciju nastavljaju o Darku Šariću, kojem je za dan kasnije bilo zakazano izricanje presude pred beogradskim Višim sudom.

"Oću brate. Sad je njemu najteže, a mi moramo biti prava mu braća! Da, Z Dašu voli kao brata", piše mlađi Lazović.

“Znam ja to brate, isto tako brate, već sam ti rekao brate davno smo neke testove prošli... Otac je neko ko je nas sve zbližio, upoznao, stajao iza nas, gurao nas, pozivali na njega... Tako brate što se toga tiče sve je to iskreno i do groba zajedno.... drugi putevi ne postoje... Svi pravi prijatelji i iskreni su uz njega, takođe i tebe...”, napisao je Vojinović.

Njih dvojica komunicirali su sakriveni iza nadimaka "Junior new" i "Zidan", a prepiska je istog dana - 30. jula te godine, završila kod optuženog narko bosa iz Pljevalja.

Od Darka Šarića mlađi Lazović tražio je potvrdu - da li im je Vojinović lojalan, i dobio odgovor da se Žabljačanin i stariji Lazović druže decenijama i da nema potrebe da proverava Zidana.

“Sve zaboravljam da te pitam za Zidana, da te pitam za mišljenje vidim da je oko tebe. Vukašin Vojinović, sa Žabljaka Vule”, poslao je mlađi Lazović Pljevljaku nakon iscrpnog razgovora sa Žabljačaninom.

Nakon što dobija objašnjenje da je to stari prijatelj starijeg Lazovića, Junior se povlači, objasnivši da Vojinović "baš hvali" Šarića...

“I nudi se šta god treba itd... Jes, jes nego rekoh da provjeim da se nije što u međuvremenu promijenilo, jer Boban ga mrzi. A ako ne bude dobiće crveni odma. Ja njima ne foliram, jer ne smiju Z da pitaju, ja kažem tako, tako i kraj”...

Vojinović u bekstvu

Vukašin Vojinović u bekstvu je, a Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči ga za stvaranje kriminalne organizacije i međunarodni šverc kokaina.

Istraga u tom predmetu pokrenuta je i protiv jednog od navodnih vođa Grand klana, Podgoričanina Aleksandra Mijajlovića koji je od ranije u pritvoru, ali i odbeglog šefa kavačkog klana Radoja Zvicera.

Istragom su obuhvaćeni i dugogodišnji odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) u Kotoru Vuk Banićević i njegov brat Vlado Banićević zvani Gorčilo. Njima dvojici lisice na ruke 3. decembra stavili su službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO), a nakon saslušanja kod sudije za istragu podgoričkog Višeg suda poslati su u pritvor u Spužu.

Na listi osumnjičenih su i ranije optuženi članovi takozvanog policijskog narko kartela - nekadašnji policijski specijalac Vladimir Bajčeta, suspendovani policajci Petar Lazović i Milan Popović, njihov odbegli kolega Nebojša Bugarin i begunci Božidar Jabučanin i Filip Zindović koji se ranije prezivao Kljajević.

Vojinovića SDT tereti za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge, a ista krivična dela na teret se stavljaju i Mijajloviću i braći Banićević.