Sin vlasnika poznatog lanca hotela uhapšen je ovog vikenda zato što je, kako se sumnja, pretukao dvojicu konobara koji su zaposleni u jednom luksuznom hotelu u Banji Koviljači.

Kako se nezvanično saznaje, napad se dogodio ovog vikenda u Banji Koviljači, a sin vlasnika, A. N, odmah je priveden i tom prilikom mu je određeno policijsko zadržavanje.

A.N. je navodno je pretukao dvojicu radnika koji su zaposleni u restoranu, koji se nalazi u sklopu hotela, čiji je vlasnik njegov otac.

On je sa dvojicom konobara prvo imao verbalnu raspravu, nakon čega se, kako se sumnja, fizički obračunao sa njima.

Tuča u toku radnog vremena

Kako se sumnja, tuča se dogodila u toku radnog vremena oštećenih mladića.

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni A. N. posumnjao je da konobari potkradaju njegovog oca zbog čega je odlučio da se obračuna sa njima.

- Napad se dogodio za vikend, a gosti lokala odmah su obavestili policiju koja je uhapsila osumnjičenog A. N. Njemu je tom prilikom određeno policijsko zadržavanje, nakon čega je pušten na slobodu. OJT u Loznici, u saradnji sa policijom prikuplja podatke vezane za ovaj slučaj i razmatra da li ima elemenata za podizanje optužnice - otkrio je izvor.