Dala joj je posao, pustila u svoj stan i dala ključeve, a kućna pomoćnica joj zabila nož u leđa tako što joj je iz ormana ukrala 30.000 evra.

Rada Dabić iz Šapca je odlučila da detalje ovog slučaja ispriča u emisiji "Crna hronika" koju vodi Slađana Nedeljković.

Rada je prevarena od strane kućne pomoćnice, a nakon prijave je usledilo suđenje, ali je krivac osuđen na kaznu od godinu dana i par meseci. Ova navodna kućna pomoćnica je i druge ljude pljačkala.

- Moja priča počinje jako tužno. Po preporuci sam dovela ženu u svoj stan, ukazala joj poverenje i poverila ključeve, pa je dolazila kod mene dva puta mesečno da raspremi stan, obriše prozore i sve ostalo. Na kraju se desilo da je krala, a na kraju je ukrala sumu od 30.000 evra, stavila u torbu, popila sa mnom kafu i otišla - započela je Dabić.

Dabić navodi da služavka nije imala zaduženja koja se tiču otvaranja ormana, pa je pričala više o tome.

- Tamo sam rekla da ona nije imala potrebu da pegla ili iz bilo kog razloga otvara ormane, a ispostavilo se da je više to radila nego bilo šta. Ona je prala zavese, površinske radove i tako dalje. Očigledno je ona pretresla ceo stan. Meni je bilo čudno što je ona isključiva bila oko zahteva da radi sama, odnosno dok sam ja na poslu. Međutim, kada sin i ja imamo različite smene, pa on bude kući i spava, ona je govorila da je to remeti i da može da radi isključivo sama - rekla je Dabić.

Novac je bio sakriven, ali ni to nije sprečilo kućnu pomoćnicu u namerama.

- Novac je bio i te kako sakriven, i to u udubljenju u ormanu koje ulazi u zid i taj novac je bio u koverti koji je odlepljen trakom, a potom spakovan u ukrasnu kesu. Mora da se stane na stolicu i ruka do ramena ulazi u šupljinu. Moja deca nisu znala da to postoji, ali ona je to nekako otkrila. Policija kada je došla, mislilu su da je 3.000 evra, a kada su čuli 30.000 pozvali su kolege da uzmu otiske, ali nisu to mogli jer je pomoćnica bukvalno sve odnela. Posle je krenulo saslušanje, a prva sumnja je da je sin uzeo i bili su 99 odsto sigurni da je on. - opisuje Dabić.

Poligraf

- Samo su sin i ona imali ključ od stana, a isti nije bio obijen. Posle par dana smo otišli na poligraf i moj sin je prvi išao, odmah je završio, prošao je na svim pitanjima. Ona je bila saslušana, trajalo je oko dva sata i pala je na svim pitanjima. Što se suđenja tiče, ja sam dovela svedoke koji su videli novac i dokaze. Ona nije imala nikakav dokaz, a priznala je da je više puta uzimala po 2.000 dinara iz torbe, a ja to nisam primetila jer sam mislila da sam potrošila taj novac. Potom je priznala i druge stvari, ali je uvek smanjivala cifru. Ona je policiji rekla 30.000, ali je u tužilaštvu, sa advokatom, smanjila taj iznos - rekla je Dabić.

