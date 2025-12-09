Policija u Beogradu uhapsila je u nedelju J. K. (19) zbog sumnje da je u Kaluđerici teško povredio S. J. (20), sadašnjeg dečka svoje bivše partnerke. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava zbog Teške telesne povrede i Zlostavljanja i mučenja.