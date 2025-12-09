Slušaj vest

Policija u Beogradu uhapsila je u nedelju J. K. (19) zbog sumnje da je u Kaluđerici teško povredio S. J. (20), sadašnjeg dečka svoje bivše partnerke. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava zbog Teške telesne povrede i Zlostavljanja i mučenja.

J. K. je došao u stan u kojem boravi njegova bivša devojka, gde je napao oštećenog. Najpre mu je zadao više udaraca pesnicama u predelu glave, nakon čega ga je nožem posekao po rukama, nanevši mu teške telesne povrede.

Istragu u ovom slučaju vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

