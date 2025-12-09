Do sudara je došlo večeras u Glavnoj ulici u Zemunu
AUTOMOBILI RAZLUPANI, SVE STOJI! Teška saobraćajna nesreća u Zemunu: Srča svuda po putu, saobraćaj usporen (FOTO)
Večeras je došlo do saobraćajne nesreće u Glavnoj ulici u Zemunu.
Kako se vidi na fotografijama Instagram stranice "192_rs" vozila su pretrpela veliku materijalnu štetu, usled čega je srča rasuta svuda po putu.
Trenutno stanje učesnika, kao ni uzrok nesreće, nije poznato.
Saobraćaj je usporen na ovoj deonici dok traje uviđaj.
