Policija u Obrenovcu uhapsila je u nedelju J. B. (29) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Grabovcu počinio nasilje u porodici.

J. B. je u pijanom stanju, nakon svađe sa sestrom J. B. (35) i ocem A. B. (58), počeo da lomi čaše po kući.Zatim je sestri zadao više udaraca u predelu lica i glave, nakon čega je nasrnuo i na oca, kog je gurnuo, pa se ovaj posekao na razbijeno staklo.