Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava
Saopštenje
PIJAN KRENUO DA LOMI ČAŠE, PA NAPAO OCA I SESTRU! Užas kod Obrenovca: Muškarac (29) odmah uhapšen, članovima porodice naneo teške povrede!
Policija u Obrenovcu uhapsila je u nedelju J. B. (29) zbog sumnje da je u porodičnoj kući u Grabovcu počinio nasilje u porodici.
J. B. je u pijanom stanju, nakon svađe sa sestrom J. B. (35) i ocem A. B. (58), počeo da lomi čaše po kući.Zatim je sestri zadao više udaraca u predelu lica i glave, nakon čega je nasrnuo i na oca, kog je gurnuo, pa se ovaj posekao na razbijeno staklo.
Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Obrenovcu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava.
Kurir.rs/Telegraf
