Dvadesetšestogodišnji mladić iz Leposavića V. M. podlegao je povredama u KBC Kosovska Mitrovica nakon teškog udesa koji se danas popodne dogodio na putu Mitrovica–Leposavić. U saobraćajnoj nesreći povređene su još četiri osobe.

U saobraćajnoj nesreći učestvovala su dva vozila, četiri osobe je lakše povređeno, a jedno lice je na žalost preminulo.

Na licu mesta tokom uviđaja koje je obavila policija, nalazili su hitna pomoć i vatrogasci, dodatne okolnosti nesreće biće poznate nakon istrage.

"Policijskoj stanici u Leposaviću je prijavljen slučaj i za sada možemo da kažemo da su dve osobe povređene i da su transportovane u bolnicu u Severnoj Mitrovici. Za sada ne znamo stanje povređenih, a policijske ekipe su na terenu, gde se vrši uviđaj kako bi se razjasnile okolnosti usled kojih je došlo do ove saobraćajne nezgode", rekao je zamenik komandira za region sever Petrit Fejza.