Oboren pešak
AUTOMOBIL POKOSIO DEVOJKU! Teška nesreća na Zvezdari: Ostala da leži na kolovozu
U Ulici Vojislava Ilića, u blizini BEO Shopping centra na Zvezdari, došlo je do obaranja pešaka.
Kako izveštavaju svedoci sa lica mesta, povređena je mlada devojka koja trenutno leži na kolovozu.
Za sada nije poznat stepen povreda.
Vozači se mole za povećan oprez prilikom prolaska kroz ovu ulicu.
Kurir.rs/Telegraf
