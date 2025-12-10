Maskirani muškarci napali su ženu u garaži, posekli je nožem po licu i ošišali, a sve to desilo se u centru Beograda. Kako Kurir saznaje, brutalno napadnuta žena je od ranije poznata policiji.

"To je opomena"

- To nosi poruku, to je opomena da ne sme više ništa na sudu da priča i da se pravi nema. Da su hteli da je ubiju, ubili bi je. Ona nije toliko bitna, ali su to kriminalci uradili zbog sigurnosti i da joj bude u glavi da će je sledeći put likvidirati. Mislim da neće doći do eskalacije, za ovakve slučajeve se dobija tri do pet godina zatvora, a ona je ključni svedok i onda se gubi esencija svega toga - rekao je Marković.