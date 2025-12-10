Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji podneće krivičnu prijavu protiv D. Đ. (40) i A. J. (19) iz Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela izazivanje opšte opasnosti i teška krađa u pokušaju.

Oni se sumnjiče da su provalili u prodavnicu u okolini Ćuprije i u dva džaka spakovali ukradenu robu, a potom automobilom kojim su bežali udarili četrdesetosmogodišnjeg vlasnika prodavnice i lakše ga povredili.