Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Ćupriji podneće krivičnu prijavu protiv D. Đ. (40) i A. J. (19) iz Jagodine, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela izazivanje opšte opasnosti i teška krađa u pokušaju.

Oni se sumnjiče da su provalili u prodavnicu u okolini Ćuprije i u dva džaka spakovali ukradenu robu, a potom automobilom kojim su bežali udarili četrdesetosmogodišnjeg vlasnika prodavnice i lakše ga povredili.

Policija ih je ubrzo pronašla i protiv njih će biti podnete krivične prijave u tom postupku Osnovnom javnom tužilaštvu u Paraćinu.

Ne propustiteHronikaĆUPRIJA PRIČA O ŠOK-KRAĐI IZ BUTIKA: Razbojnik (17) lepo isprobao pa obukao jaknu i uperio pištolj u radnicu NEŠTO SAM DUŽAN?
policvija-forto-mup.jpg
HronikaMALOLETNIK UŠAO U PRODAVNICU DOK JE RADNICA BILA NA MERDEVINAMA, PA USLEDILA UŽASNA SCENA! Mrežama kruži sramni snimak iz radnje u Paraćinu
Paraćin.jpg
HronikaUHAPŠEN MLADIĆ IZ PARAĆINA, PROVALIO U KUĆU Sumnjiči se za tešku krađu, ukrao 22.000 dinara i dva mobilna telefona
lisice-hapsenje.jpg
HronikaUHAPŠEN PARAĆINAC (33): Ukrao automobil, ugrožavao sigurnost, pretio taksisti
whatsapp-image-20210323-at-3.41.09-pm.jpg