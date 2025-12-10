Slušaj vest

Telo Elizabete Gojković (53) pronađeno je juče ujutru pored puta u selu Vrelo kod Niša, saznaje Kurir. 

Podsetimo, 9. decembra oko šest časova prijavljeno je policiji da je pored puta pronađeno telo žene. Policija i ekipa Hitne pomoći odmah su otišla na teren gde su lekari odmah pokušali da reanimiraju nesrećnu ženu, ali i pored svih napora samo su mogli da konstatuju smrt nesrećne žene. 

Istraga u toku

- Dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu naložio je obdukciju tela koja će utvrditi kada i kako je nastupila smrt žene. Za sada se sa sigurnošću ne zna da li je žena kao pešak tog jutra doživela saobraćajnu nesreću pa je vozač pobegao sa lica mesta i ostavio je tu da leži i od tih povreda je nastupila smrt ili je pak nešto drugo u pitanju - navodi Kurirov sagovornik i dodaje da je istraga koju vodi nadležno tužilaštvo u toku. 

Elizabeta Gojković
Preminula Elizabeta Gojković Foto: Društvene Mreže

Neutešna porodica juče je saznala za smrt Elizabete, koja je bila supruga, majka i baka.

Meštani Vrela nadomak Niša ne mogu da veruju da je Elizabeta preminula i da nejna porodica sada sprema sahranu, da moraju da je isprate na večni počinak. 

