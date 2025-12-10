Slušaj vest

Hrvatska policija uhapsila je organizovanu kriminalnu grupu koja se u proteklih nekoliko godina bavila švercom narkotika iz Albabanije i Srbije u Hrvatsku, a među osumnjičenima je i jedna žena!

Kako su naveli tamošnji mediji, pozivajući se na policijske izvore, grupa je imala dobro razrađeno šemu prebacivanja droge iz Srbije, kao i celokupnu mrežu krijumčara, koja je najverovatnije uključivala i pomoć saradnika iz Srbije.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Zbog sumnje da je tokom četiri godine, od 2019. do 2023. godine, iz Albanije i Srbije prokrijumčario u Hrvatsku gotovo tonu marihuane i pritom nezakonito zaradio 1. 842.000 evra, Osječanin T. L. (42) završio je u lisicama nakon što je USKOK protiv njega doneo rešenje o sprovođenju istrage. Zbog toga je USKOK za njega zatražio od Županijskog suda u Osijeku određivanje istražnog zatvora kao prvookrivljenog u zločinačkom udruženju koje je okupio radi neovlašćene proizvodnje i prometa droge, te pranja novca.

Osim njega, pod istragom su i drugookrivljeni D. V. (49), kao i trećeokrivljena V. G. (41).

- Za drugookrivljenog USKOK nije zatražio istražni zatvor i on je nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode, a V. G. je takođe privedena na osječki sud zbog zahteva USKOK-a da se i njoj odredi istražni zatvor - navode hrvatski mediji.

Kako je saopštio USKOK, sumnja se da je T. L. "od početka avgusta 2019. do 5. novembra 2023. na području Hrvatske, Srbije i Albanije okupio i povezao u zajedničko delovanje drugookrivljenog i više drugih osoba s ciljem kontinuiranog sticanja znatne ilegalne materijalne koristi nabavkom, prevozom, skladištenjem, skrivanjem i daljom preprodajom velikih količina droge konoplje".

- U tome je učestvovalo više osoba čiji su identiteti hrvatskim istražiteljima nepoznati. Prvookrivljeni je drogu nabavljao uglavnom u Albaniji, a transport u Hrvatsku išao je preko Srbije - navodi se u saopštenju USKOK i dodaje se:

- Za organizaciju preuzimanja, dalje krijumčarenja, plaćanja i transporta droge iz Srbije do Osijeka angažirao je osobu koja je, prema njegovim upustvima, lično i uz angažiranje drugih osoba osiguravala prethodnicu (pratnju) vozaču prilikom dovoženja droge iz Srbije radi uočavanja i izbegavanja policijskih kontrola.

Ilustracija Foto: MUP Srbije

Kako dalje dodaju, te su osobe drogu dovozile do obale Dunava na srpskoj strani gde ju je preuzimala i skrivala druga osoba, a onda su treće, još uvek nepoznate, osobe bile zadužene za prebacivanje na hrvatsku stranu Dunava. Tamo bi, kako dodaju, čekala nova osoba ili više njih, koji su iz plovila preuzimali drogu kako bi je prema uputstvima prvookrivljenog prevezli u jedno skladište u Osijeku odakle je sledila preprodaja.

- U tome je, kako navodi USKOK, sudelovao i sam T. L. koji je takođe posredstvom drugih osoba plaćao dobavljačima droge. Za plaćanje ostalim učesnicima u lancu krijumčarenja za prevoz droge, osiguravanje prethodnice tokom prevoza droge u Srbiji i za njeno prebacivanje preko Dunava u Hrvatsku, angažovao je drugookrivljenog i još jednu, zasad nepoznatu, osobu - saopštila je hrvatska policija:

- Na opisani način prvookrivljeni je nabavio najmanje 980 kilograma droge, od koje je najmanje 926,50 kilograma prokrijumčario u Hrvatsku, a najmanje 886,50 kilograma preprodao, čime je pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.842.200 evra.

Tako protivzakonito stečeni novac potom je, kako piše u saopštenju, trebalo nekako staviti u promet, pa je T. L. u saradnji s trećeokrivljenom V. G. od avgusta 2019. pa sve do 4. decembra 2025. godine preduzeo korake i radnje kako bi prikazali da 831.886,64 evra od spomenutih 1,8 miliona evra proizlazi iz zakonitog izvora.

Ilustracija Foto: Shutterstock

- Tako je od 831.000 evra prvookrivljeni višekratnim transakcijama na svoj račun otvoren u kladionici uplatio najmanje 568.271,86 evra - objašnjavaju detalje iz istrage i dodaju da je, takođe, u više navrata trećeokrivljenoj u gotovini predao najmanje 86.141,21 evro.