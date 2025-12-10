Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici uhapsili su N. I. (43) i Đ. I. (41), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Prilikom pregleda putničkog automobila „golf“ kojim je upravljao N. I. i pretresa dva stana u vlasništvu Đ. I. policija je pronašla više paketića sa praškastom materijom za koju se sumnja da je amfetamin i suvom biljnom materijom za koju se sumnja da je marihuana.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužilaštvu.

