R. V. (64) juče je uhapšen u Kraljevu zbog sumnje da je obljubio devojčicu (6), koja je inače ćerka njegove partnerke, saznaje Blic.

Prema nezvaničnim saznanjima, slučaj obljube deteta (6), policiji nije prijavila njena majka, inače partnerka osumnjičenog, već su to navodno uradili roditelji učenika kojem se devojčica poverila da je žrtva seksualnog zlostavljanja .

Kako saznajemo, muškarac (64) je u emotivnoj vezi sa majkom oštećene devojčice duži vremenski period. Devojčica, navodno, živi sama sa majkom u stanu u Kraljevu, u kojem se i dogodio zločin.

- Osumnjičeni nije živeo sa njima u stanu, već je tu dolazio povremeno. Koliko znam, ponekad je umeo i da prespava u porodičnom domu svoje partnerke - tvrdi izvor.

Priznao da je "jednom imao kontakt" sa devojčicom

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je (64) razveden i ima decu sa bivšom suprugom.

- Nakon hapšenja on je priznao da je imao jednom kontakt sa devojčicom (6), za čiju je obljubu osumnjičen - otkrio je sagovornik.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su ga juče zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo obljuba sa detetom.