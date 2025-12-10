Hronika
VLASNIK KAFIĆA RANJEN NA VRAČARU: Detalji pucnjave u beogradskom naselju
Slušaj vest
U beogradskom naselju Vračar danas se dogodila pucnjava u jednom kafiću u Novopazarskoj ulici.
Prema prvim nezvaničnim informacijama ranjen je jedan muškarac, vlasnik poznatog lokalnog ugostiteljskog objekta.
Kako saznajemo, on je upucan u obe noge i trenutno mu se ukazuje pomoć.
MUP je pokrenuo akciju "Vihor", a na mesto događaja odmah je stigao veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.
Reaguj
Komentariši