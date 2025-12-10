Slušaj vest

U beogradskom naselju Vračar danas se dogodila pucnjava u jednom kafiću u Novopazarskoj ulici. 

Prema prvim nezvaničnim informacijama ranjen je jedan muškarac, vlasnik poznatog lokalnog ugostiteljskog objekta.

Kako saznajemo, on je upucan u obe noge i trenutno mu se ukazuje pomoć.

 MUP je pokrenuo akciju "Vihor", a na mesto događaja odmah je stigao veliki broj policijskih snaga, kao i ekipa Hitne pomoći.

