Pucnjava
KURIR SAZNAJE! U PUCNJAVI NA VRAČARU RANJEN VUK BAJRUŠEVIĆ: Napadač ušetao i pucao mu u noge, ispalio 4 hica!
U pucnjavi koja se pre manje od sat vremena dogodila u jednom kafiću na Vračaru, kako Kurir saznaje, ranjen je Vuk Bajrušević.
Kako otkriva izvor Kurira, Bajrušević je vlasnik kafića u Novopazarskoj ulici u kom se pucnjava dogodila.
- Vuk Bajrušević sedeo je u kafiću, kada je muškarac ušao i ispalio mu nekoliko hitaca iz pištolja u noge - otkriva naš sagovornik.
Policija je pokrenula akciju "Vihor", a uviđaj na licu mesta vrši zamenik Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Prema nezvaničnim informacijama, napadač je u Bajruševića ispalio četiri hica.
Inače, Vuk Bajrušević je postao poznat javnosti nakon što su ga u novembru 2000. oteli pripadnici "zemunskog klana".
