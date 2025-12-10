Slušaj vest

U pucnjavi koja se pre manje od sat vremena dogodila u jednom kafiću na Vračaru, kako Kurir saznaje, ranjen je Vuk Bajrušević.

Kako otkriva izvor Kurira, Bajrušević je vlasnik kafića u Novopazarskoj ulici u kom se pucnjava dogodila.

- Vuk Bajrušević sedeo je u kafiću, kada je muškarac ušao i ispalio mu nekoliko hitaca iz pištolja u noge - otkriva naš sagovornik.

Policija je pokrenula akciju "Vihor", a uviđaj na licu mesta vrši zamenik Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, napadač je u Bajruševića ispalio četiri hica.