- Maloletnik se sumnjiči da nije postupio po naređenju saobraćajnog policajca da zaustavi kombi kojim je upravljao, već je nastavio kretanje. Tom prilikom udario je u dva parkirana vozila, kao i u izlog marketa, a u incidentu je zadobio lake telesne povrede - potvrđeno je za RINU u novopazarskoj policiji.