- Maloletnik se sumnjiči da nije postupio po naređenju saobraćajnog policajca da zaustavi kombi kojim je upravljao, već je nastavio kretanje. Tom prilikom udario je u dva parkirana vozila, kao i u izlog marketa, a u incidentu je zadobio lake telesne povrede - potvrđeno je za RINU u novopazarskoj policiji.

Prema navodima policije, mladić je potom udario jednog od policijskih službenika koji su postupali na licu mesta i uputio im pretnje.

Kontrolom je utvrđeno da je sedamnaestogodišnjak upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita.

Dalje postupanje u ovom slučaju je u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva.

Kurir.rs/RINA

