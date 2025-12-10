Po nalogu Višeg javnog tužilaštva, policija u Novom Pazaru podnela je krivičnu prijavu protiv sedamnaestogodišnjeg mladića iz ovog grada.
- Maloletnik se sumnjiči da nije postupio po naređenju saobraćajnog policajca da zaustavi kombi kojim je upravljao, već je nastavio kretanje. Tom prilikom udario je u dva parkirana vozila, kao i u izlog marketa, a u incidentu je zadobio lake telesne povrede - potvrđeno je za RINU u novopazarskoj policiji.
Prema navodima policije, mladić je potom udario jednog od policijskih službenika koji su postupali na licu mesta i uputio im pretnje.
Kontrolom je utvrđeno da je sedamnaestogodišnjak upravljao vozilom bez položenog vozačkog ispita.
Dalje postupanje u ovom slučaju je u nadležnosti Višeg javnog tužilaštva.
