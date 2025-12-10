Slušaj vest

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu zaustavili su na auto-putu kod Niša 52-godišnjeg turskog državljanina koji je, upravljajući kamionom "mercedes", u prethodnih 28 dana izvršio 92 prekršaja.

Prilikom kontrole policija je utvrdila da nije koristio propisane pauze, dnevne i nedeljne odmore, da je prekoračio dozvoljeno dnevno vreme upravljanja vozilom, kao i da u tahograf nije unosio podatke o državi početka i završetka rada na vozilu na odgovarajući način, saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Njemu su izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 4.320.000 dinara.

Iz Uprave apeluju na vozače teretnih vozila i autobusa da se dosledno pridržavaju saobraćajnih propisa i propisa o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu, jer, kako se ističe, time čuvaju ne samo samo svoj, već i živote putnika i drugih učesnika u saobraćaju.

