Na mestu pucnjave u kafiću na Vračaru u Beogradu u toku je uviđaj, a na terenu su inspektori i forenzičari, kao i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Deo ispred poznatog kafića, u kom je danas oko 13 sati ranjen Vuk Bajrušević, inače vlasnik tog lokala, ograđen je policijskom trakom.

- Napadač je ušetao u kafić i ispalio četiri hica Bajruševiću u noge. On je prevezen u Urgentni centar i u svesnom je stanju - podseća naš izvor.

Očevici pucnjave su za Kurir na licu mesta ispričali da je napadač, navodno, pobegao niz Ulicu vojvide Dragomira.

- Napadač je ušao u lokal, prišao stolu za kojim je sedeo Bajrušević, izvadio pištolj i ispalio nekoliko hitaca u njega. Bahrušević je sedeo za stolom do prozora. Pošto ga je ranio, osumnjičeni je trčeći pobegao sa mesta pucnjave - kaže naš izvor.

Očevici dodaju da ih je pucnjava uznemirila.

- Šokirali smo se... Nismo čuli pucnjavu, ali smo videli da neko beži iz tog kafića. I dalje se tresem. Sedim ovde na klupicama i čekam da mi unuka završi nastavu da idemo zajedno kući. Škola je odmah do ovog kafića, ovo je užasno - kaže nam starija gospođa.

Inače, ovo je drugi put da se kafić u Novopazarskoj ulici, u vlasništvu Vuka Bajruševića, našao na meti, a detalje o prvom napadu pročitajte na linku.

Vuk Bajrušević (50) javnosti je poznat po prvoj otmici zloglasnog zemunskog klana. Naime, njega su u novembru 2000. godine oteli pripadnici zemunskog klana.