Već godinama pratimo krvavi derbi izmedju dva zaraćena klana, kavačkog i škaljarskog. Policija je nedavno na Dorćolu uhapsila, kako se navodi, dvojicu visoko pozicioniranih pripadnika škaljarskog klana.

Prema poslednjim informacijama čini se da kavčani hapse više u inostranstvu a škaljarci u regionu.

Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

Božidar Spasić, bivši pripadnik službe državne bezbednosti, govorio je o klanovima koji nastavljaju osvete, a čije se aktivnosti prelivaju i na Srbiju:

- Meni se čini da su ti klanovi izgubili smisao, u smislu "Kavački i Škaljarski klan", tu nema više početne naznake, pečata. To je bio crnogorski obračun koji je prešao u ubistva. Trenutno se sukobljavaju dva klana. Mi smo letos imali veliki broj ubistava u Crnoj Gori, ono što se leti upetljana na primorju, u Beogradu će se raspetljati zimi. Dobra vest ješto smo zatvorili škaljarca. Došlo je do talasa nasilja u Beogradu. Ranije su bilesrpske sačekuše, a u poslednje vreme imamo sve više ubistava. Nema "kvalitetnih ubica" i svi su neprofesionalni.

Kako se odvio napad na Alibega

Oko 21 čas u jednom ugostiteljskom objektu na Novom Beogradu, nepoznata osoba je otvorila vatru na tridesetogodišnjeg N.K. (30), navijača partizana, nakon čega se udaljila u nepoznatom pravcu. Bio je u društvu Nenada Alajbegovića Alibega koji je meta napada bio najmanje 10 puta. Novinarka Kurira, Slađana Nedeljković govorila je o tome na koji se način događaj odvijao:

Slađana Nedeljković Foto: Kurir Televizija

- Te večeri je on izašao do obližnjeg restorana. Saznali smo da je često tamo odlazio i provodio svoje vreme. Njemu je glava svakodnevno bila u torbi, podsetiću da se radi o čoveku koji je bio svedok na suđenju Vračarcima, jer je istraga pokazala da se sprema njegova likvidacija. On je kao svedok govorio da njemu niko ne želi smrt. Mislim da je trn u oku ne samo vračarske grupe, već i navijačkim skupovima. Postavlja se pitanje da li je ubica znao da li treba da puca u Alibega ili u čoveka do njega, jer je sasuo šanžer na njega. Alibeg je uspeo da pomogne - ispričala je Nedeljković.

Policija traga za Alibegom

Očevici dramatične pucnjave ispričali su za Kurir da su videli momka sa kapuljačom na glavi kako ulazi u restoran. Muškarac sa kapuljačom je najpre ispalio četiri, pet hitaca u žrtvu. Alibeg je išetao iz restorana, nakon čega se i sapleo, što je mnogima probudilo sumnju da je možda i on ranjen:

- Nakon toga je policija raspisala potragu za njim, jer misle da on ima izvesne činjenice kome on smeta. Uspeli smo da saznamo, da on više nema ljude oko sebe, i da je laka meta. Problem sa njim je što je on dobar strelac, on izuzetno dobro puca, godinama je posećivao streljanu. Iza parole "Zabranjeni" je obavljao i poslove sa druge strane zakona - kaže Nedeljković i dodaje:

- Mislim da nije slučajno što se iste večeri dogodilo hapšenje na Dorćolu dvojice Škaljaraca. Pravac istrage vodi upravo tom hapšenju Škaljaraca i jednom licu koje bi moglo da bude meta, a to je Luka Medić, vrlo poznato ime u pozemlju. To je taj krvavi rat koji traje od decembra 2014. godine. Sva ova ubistva su itekako isprepletana.

Dejan Radenković Foto: Kurir Televizija

Stručnjaci tvrde da ubica nije imao iskustva, tj. da se ne smatra profesionalnim, po njegovom načinu izvršavanja krivičnog dela. Dejan Radenković, bivši funkcioner MUP-a kaže da nije znao ni tačnu metu:

- Radi dokazivanja u klanu, odlučuju se da izvrše ovakvo krivično delo. On kao izvršilac je došao, nije znao ko mu je meta, čekao je potvrdu nekoliko sekundi. Ovde se vidi jedna bahatost i pokazivanje sile da može bilo ko u bilo kom momentu dabude likvidiran. Ne razmišlja se o ljudima koji nemaju veze sa tim. Obično se biraju lokacije gde se lako može izaći.

