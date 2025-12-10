Slušaj vest

Vuk Bajrušević koji je danas ranjen u kafiću na Vračaru, čiji je vlasnik, posle ukazane prve pomoći u Urgentnom centru hitno je prebačen u operacionu salu zbog preloma butne kosti. 

Podsetimo, napadač sa kapuljačom, fantomkom i maramom danas je ušao u kafić u kom je sedeo Bajrušević i odmah mu pucao u noge. Prema nezvaničnim informacijama, pogodila su ga četiri hica.

- Ima prelom butne kosti i potkolenice i zbog toga mora na operaciju - kaže izvor Kurira.

Bajrušević je u Urgentni centar prebačen u svesnom stanju, a policija je pokrenula akciju "Vihor" u potrazi za napadačem. Uviđaj na mestu zločina obavio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. 

U kafiću na Vračaru ranjen Vuk Bajrušević (5).jpeg
Uviđaj u toku Foto: Nemanja Nikolić

Očevici su ispričali za Kurir da je napadač, navodno, pobegao niz Ulicu vojvide Dragomira.

- Napadač je ušao u lokal, prišao stolu za kojim je sedeo Bajrušević, izvadio pištolj i ispalio nekoliko hitaca u njega. Bahrušević je sedeo za stolom do prozora. Pošto ga je ranio, osumnjičeni je trčeći pobegao sa mesta pucnjave - kaže naš izvor.

Inače, ovo je drugi put da se kafić u Novopazarskoj ulici, u vlasništvu Vuka Bajruševića, našao na meti, pošto su napadači krajem oktobra razlupali stakla. 

U ovom kafiću je ranjen Vuk Bajrušević Foto: Nemanja Nikolić

Motiv napada, trebalo bi da bude utvrđen tokom istrage. 

Vuk Bajrušević (50) javnosti je poznat po prvoj otmici zloglasnog zemunskog klana. Naime, njega su u novembru 2000. godine oteli pripadnici zemunskog klana i od njegove rođene sestre Bojane za otkup uzeli milion i po nemačkih maraka. 

Pucnjava kafic Angelino Izvor: MONDO/Stefan Stojanović

vuk-bajrusevic.jpg
U kafiću na Vračaru ranjen Vuk Bajrušević (7).jpeg
Vuk Bajrušević
