OTKRIVAMO KAKVO JE STANJE RANJENOG VUKA BAJRUŠEVIĆA: Hitno je prebačen u operacionu salu!
Vuk Bajrušević koji je danas ranjen u kafiću na Vračaru, čiji je vlasnik, posle ukazane prve pomoći u Urgentnom centru hitno je prebačen u operacionu salu zbog preloma butne kosti.
Podsetimo, napadač sa kapuljačom, fantomkom i maramom danas je ušao u kafić u kom je sedeo Bajrušević i odmah mu pucao u noge. Prema nezvaničnim informacijama, pogodila su ga četiri hica.
- Ima prelom butne kosti i potkolenice i zbog toga mora na operaciju - kaže izvor Kurira.
Bajrušević je u Urgentni centar prebačen u svesnom stanju, a policija je pokrenula akciju "Vihor" u potrazi za napadačem. Uviđaj na mestu zločina obavio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Očevici su ispričali za Kurir da je napadač, navodno, pobegao niz Ulicu vojvide Dragomira.
- Napadač je ušao u lokal, prišao stolu za kojim je sedeo Bajrušević, izvadio pištolj i ispalio nekoliko hitaca u njega. Bahrušević je sedeo za stolom do prozora. Pošto ga je ranio, osumnjičeni je trčeći pobegao sa mesta pucnjave - kaže naš izvor.
Inače, ovo je drugi put da se kafić u Novopazarskoj ulici, u vlasništvu Vuka Bajruševića, našao na meti, pošto su napadači krajem oktobra razlupali stakla.
Motiv napada, trebalo bi da bude utvrđen tokom istrage.
Vuk Bajrušević (50) javnosti je poznat po prvoj otmici zloglasnog zemunskog klana. Naime, njega su u novembru 2000. godine oteli pripadnici zemunskog klana i od njegove rođene sestre Bojane za otkup uzeli milion i po nemačkih maraka.