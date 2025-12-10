NA PREVARU GRAĐANIMA UZIMALI PODATKE, PA NJIHOVIM PLATNIM KARTICAMA PLAĆALI PO INOSTRANSTVU: Pale dve osobe zbog "SMS fišinga" POGLEDAJTE AKCIJU HAPŠENJA
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, nakon višemesečnog intenzivnog operativnog rada, realizovali su policijsku akciju kojom je razotkrivena i presečena delatnost dela organizovane kriminalne grupe za koje postoje indicije da je delovala na teritoriji više država Evrope i čije su mete bili građani Republike Srbije.
Uhapšeni su državljani Narodne Republike Kine C. C. (1992) i Q. B. (1991), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela sprečavanje i ograničavanje pristupa javnoj računarskoj mreži i falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.
Osumnjičeni su duži vremenski period na teritoriji Republike Srbije koristili improvizovani IMSI kečer - uređaj koji funkcioniše kao lažna mobilna bazna stanica preko kojeg su preusmeravali mobilne telefone građana i slali tzv. „smišing“ (SMS fišing) poruke, lažno se predstavljajući kao mobilni operateri, državna i javna preduzeća i velike kompanije.
Na taj način su građane dovodili u zabludu i navodili ih da ostave podatke o svojim platnim karticama, koje su potom zloupotrebljavali za plaćanje roba i usluga u inostranstvu.
Prilikom hapšenja, u vozilu koje su osumnjičeni koristili pronađen je improvizovani IMSI kečer. Policijski službenici su izvršili i pretrese stanova i poslovnih prostorija na više lokacija.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Pored operativnih radnji na identifikaciji i lišenju slobode osumnjičenih, realizacija akcije zahtevala je intenzivan i tehnički složen angažman koji je sproveden u saradnji sa MUP CERT i telekomunikacionim operatorima.
Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom upozorava građane da ne otvaraju sumnjive linkove i da nikada ne dostavljaju podatke o platnim karticama putem SMS poruka i sumnjivih linkova, kao i da će nastaviti intenzivan rad na otkrivanju i suzbijanju ove vrste krivičnih dela.