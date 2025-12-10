Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, nakon višemesečnog intenzivnog operativnog rada, realizovali su policijsku akciju kojom je razotkrivena i presečena delatnost dela organizovane kriminalne grupe za koje postoje indicije da je delovala na teritoriji više država Evrope i čije su mete bili građani Republike Srbije.

Uhapšeni su državljani Narodne Republike Kine C. C. (1992) i Q. B. (1991), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela sprečavanje i ograničavanje pristupa javnoj računarskoj mreži i falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

2.jpg
Foto: MUP Srbije

Osumnjičeni su duži vremenski period na teritoriji Republike Srbije koristili improvizovani IMSI kečer - uređaj koji funkcioniše kao lažna mobilna bazna stanica preko kojeg su preusmeravali mobilne telefone građana i slali tzv. „smišing“ (SMS fišing) poruke, lažno se predstavljajući kao mobilni operateri, državna i javna preduzeća i velike kompanije.

Na taj način su građane dovodili u zabludu i navodili ih da ostave podatke o svojim platnim karticama, koje su potom zloupotrebljavali za plaćanje roba i usluga u inostranstvu.

Prilikom hapšenja, u vozilu koje su osumnjičeni koristili pronađen je improvizovani IMSI kečer. Policijski službenici su izvršili i pretrese stanova i poslovnih prostorija na više lokacija.

NA PREVARU GRAĐANIMA UZIMALI PODATKE, PA NJIHOVIM PLATNIM KARTICAMA PLAĆALI PO INOSTRANSTVU: Uhapšene dve osobe zbog "SMS fišinga" Izvor: Mup Srbije

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Pored operativnih radnji na identifikaciji i lišenju slobode osumnjičenih, realizacija akcije zahtevala je intenzivan i tehnički složen angažman koji je sproveden u saradnji sa MUP CERT i telekomunikacionim operatorima.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom upozorava građane da ne otvaraju sumnjive linkove i da nikada ne dostavljaju podatke o platnim karticama putem SMS poruka i sumnjivih linkova, kao i da će nastaviti intenzivan rad na otkrivanju i suzbijanju ove vrste krivičnih dela.

