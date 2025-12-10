Slušaj vest

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pokrenulo je istragu protiv šestoro osumnjičenih koji su prevarom u privrednom poslovanju oštetili više privrednih društava iz Republike Srbije za ukupno oko 62 miliona dinara.

- Osumnjičeni Aleksandar Ć, Nevena Ć, Željko G. i Miloš S, Petar M. i Ivan Ž. saslušani su pred postupajućim javnim tužiocem. Nakon saslušanja postupajući javni tužilac je predložio sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima Ivanu Z, Aleksandru Ć, Neveni Ć. i Milošu S. odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke, a Aleksandru Ć. i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo prevara u obavljanju privredne delatnosti.

Više javno tužilaštvo u Beogradu Foto: Petar Aleksić

Postoje osnovi sumnje da su Aleksandar Ć., Nevena Ć., Željko G. i Miloš S. od februara 2024. godine do kraja maja 2024. godine u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi, doveli u zabludu predstavnike više privrednih društava na teritoriji Republike Srbije da im isporuče robu, koju nikada nisu platili.

- Veći deo preuzete robe su prodavali za gotov novac koji su zadržavali za sebe, dok su preostalu robu pribavljenu na prevaran način prodavali preko svog privrednog društva i to kupcima koji su im plaćanje vršili uplatama na račun tog privrednog društva. Zatim su tako prikupljena novčana sredstva osumnjičeni dalje koristili za vršenje avansnih uplata novim dobavljačima, dovodeći ih tako u zabludu da će robu platiti - navodi se u saopštenju.

Na ovaj način osumnjičeni su na štetu više privrednih društava pribavili, kako se sumnja, protivpravnu imovinsku korist od 23.927.346 dinara.