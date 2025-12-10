Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici lišili su slobode četrnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je u prethodnom periodu, na području Mačvanske Mitrovice, izvršio pet teških krađa.

Na osnovu rešenja sudije za maloletnike Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, maloletnik je, uz izveštaj o lišenju slobode, doveden pred nadležnog sudiju, koji mu je nakon saslušanja odredio pritvor do 30 dana.

Prema dosadašnjim saznanjima, današnje hapšenje dovodi se u vezu sa nizom provala koje su početkom decembra zabeležene i u Salašu Noćajskom.

Podsetimo, 2. decembra u ovom selu prijavljene su provale u porodičnu kuću, prodavnicu i mesaru, nakon čega su policijski službenici obavili uviđaje i započeli intenzivan rad na rasvetljavanju slučajeva. Tada je, prema nezvaničnim informacijama, kao osumnjičeno identifikovano maloletno lice, protiv kojeg je najavljeno podnošenje krivične prijave.

Istog dana prijavljeno je i novo obijanje seoske ambulante, gde su policijski službenici takođe obavili uviđaj i nastavili prikupljanje dokaza.

Ne propustiteHronikaNAORUŽAN I SA FANTOMKOM UPAO U KUĆU, PA POKRAO ŽENU Drama u Ivanjici, policija aktivno traga za njim
IMG_20251106_172138.jpg
HronikaDOSTAVLJAČ IZ SRBIJE KRAO POŠTANSKE PAKETE: Uhvatili ga dok je sebi "poklanjao" kuhinjskog robota
austrijska policija
HronikaMISTERIOZNI LUKA UKRAO 250.000 EVRA IZ STANA FILMSKOG PRODUCENTA U PARIZU: Muškarac iz Srbije osumnjičen za krađu u jednom od najluksuznijih kvartova
Ajfelov toranj lopov dijamanti
HronikaKOMŠIJI UKRAO 400 KG KUPUSA, PA OPLJAČKAO I PRODAVNICU U BAČKOM PETROVOM SELU! Policija okružila osumnjičenog, on počeo da beži!
hapsenje.jpg