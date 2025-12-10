Slušaj vest

Povodom 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava, u Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu (Zabeli) za osuđena lica je izvedena predstava „Profesionalac“, u produkciji pozorišta "Milivoje Živanović" iz Požarevca.

Jedno od najpoznatijih dramskih dela Dušana Kovačevića izvedeno je pred 172 osuđenika koji su aplauzom ispratili predstavu koju je režirao reditelj požarevačkog pozorišta Vladimir Jevremović.

Foto: UIKS

- Na Međunarodni dan ljudskih prava je prilika da istaknemo da su imperativ u našem radu - humanost i odgovornost - rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević.

On je naveo da su prošle godine istim povodom, kada je ceo svet obeležavao važnost neotuđivosti prava na slobodu, osuđenice Kazneno-popravnog zavoda za žene imale priliku da gledaju predstave u Centru za kulturu Požarevca čime smo se, kako je rekao, potrudili da im približimo pozorišnu umetnost posebno zbog toga što dramska sekcija u tom zavodu godinama postoji.

- Dostojanstveno izvršenje kazne zatvora mora biti svakom osuđenom licu zagarantovano i na to nas obavezuju ne samo naši propisi i međunarodne konvencije, već i sama činjenica da se ljudska prava tiču svakog od nas - naglasio je Carević.

Foto: UIKS

On je još jednom podsetio da kulturni, obrazovni i sportski sadržaji čine suštinu rada sa osuđenim licima.

- Zaposleni moraju da pokrenu u njima promenu na bolje i da podrže njihovu rešenost da ostave iza sebe loša postupanja - rekao je Carević i podsetio da se na nivou celog sistema godinama unazad organizuju likovne kolonije, festivali besedništva, literarnog stvaralaštva, imitacije, sportska takmičenja, humanitarne akcije...