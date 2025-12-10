Slušaj vest

Povodom 10. decembra - Međunarodnog dana ljudskih prava, u Kazneno-popravnom zavodu u Požarevcu (Zabeli) za osuđena lica je izvedena predstava „Profesionalac“, u produkciji pozorišta "Milivoje Živanović" iz Požarevca.

Jedno od najpoznatijih dramskih dela Dušana Kovačevića izvedeno je pred 172 osuđenika koji su aplauzom ispratili predstavu koju je režirao reditelj požarevačkog pozorišta Vladimir Jevremović.

FOTO UIKS, predstava za osuđena lica u KPZ Požarevac (Zabela) 3.jpg
Foto: UIKS

- Na Međunarodni dan ljudskih prava je prilika da istaknemo da su imperativ u našem radu - humanost i odgovornost -  rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević.

On je naveo da su prošle godine istim povodom, kada je ceo svet obeležavao važnost neotuđivosti prava na slobodu, osuđenice Kazneno-popravnog zavoda za žene imale priliku da gledaju predstave u Centru za kulturu Požarevca čime smo se, kako je rekao, potrudili da im približimo pozorišnu umetnost posebno zbog toga što dramska sekcija u tom zavodu godinama postoji.

- Dostojanstveno izvršenje kazne zatvora mora biti svakom osuđenom licu zagarantovano i na to nas obavezuju ne samo naši propisi i međunarodne konvencije, već i sama činjenica da se ljudska prava tiču svakog od nas - naglasio je Carević.

FOTO UIKS, predstava za osuđena lica u KPZ Požarevac (Zabela) 1.jpg
Foto: UIKS

On je još jednom podsetio da kulturni, obrazovni i sportski sadržaji čine suštinu rada sa osuđenim licima.

- Zaposleni moraju da pokrenu u njima promenu na bolje i da podrže njihovu rešenost da ostave iza sebe loša postupanja - rekao je Carević i podsetio da se na nivou celog sistema godinama unazad organizuju likovne kolonije, festivali besedništva, literarnog stvaralaštva, imitacije, sportska takmičenja, humanitarne akcije...

Direktor Uprave je poručio će svi projekti kojima se pomeraju granice slobode i koji služe dobrobiti osuđenika i dalje biti implementirani u svim zavodima u kojima postoji želja osuđenika da budu njihov deo.

Ne propustiteHronikaNA TAKMIČENJU UČESTVOVALA 72 OSUĐENIKA: U Zabeli održan treći šahovski turnir za osobe lišene slobode iz svih zavoda (foto)
Šahovski turnir u Zabeli (1).jpg
HronikaDVOJICA PRITVORENIKA IZ KPZ SOMBOR ŠIPKOM NAPRAVILI OŠTEĆENJE KOD PROZORA: Stražari hitno reagovali, pretresli im sobu i razdvojili ih!
foto-uprava-za-izvrsenje-krivicnih-sankcija-sluzba-za-obezbedjenje-2.jpg
HronikaSLUŽBENIK IZ KPZ NIŠ UDALJEN SA POSLA POSLE HAPŠENJA: Osuđeniku omogućio bolji tretman za usluge vredne 1.400 evra?!
foto-uprava-za-izvrsenje-krivicnih-sankcija-kpz-nis-2.jpg
HronikaOSUĐENICI KPZ NIŠ ODREKLI SE OBROKA DA BI POMOGLI ŽLJUDIMA IZ ŽITORAĐE KOJI SU OSTALI BEZ DOMOVA U JULSKOM POŽARU: Njih 1.500 učestvovalo u dobrotvornoj akciji
FOTO UIKS, predstavnici KPZ Niš i predstavnik Crvenog krsta.jpg