Elizabeta Gojković (53) poginula je juče rano ujutru u selu Vrelo kod Niša na stotinak metara od svoje kuće kada je krenula na Tvrđavsku pijacu gde je prodavala kandirano i drugo suvo voće.

Kako kažu njeni najbliži iz porodice u Vrelu, poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se događa "jednom u milion godina". Bila je magla oko šest ujutru kada je udario autobus odnosno udarila su je vrata od motora prigradskog autobusa, a koja su se otkačila iz šarki i nakon udarca je odbacila nekoliko metara.

Elizabeta Gojković Foto: Društvene Mreže

Njenu priju i prijatelja iz Subotice zatičemo na tremu kuće u Vrelu gde ni oni sami ne mogu da veruju šta se dogodilo. Kako kažu, jedna divna osoba izgubila je život na način koji se skoro nikada ne dešava.

- Mog sina Radovana je stvarno prihvatila kao svoje dete. Toliko je bila divna i prema unučićima da stvarno nemamo reči kako takva nesreća može da se dogodi dobrim ljudima - kazala je prija dok je uvodila novinara Kurira u kuću.

Lizin, kako su je svi zvali, zet Radovan Blagojević, vidno uznemiren gubitkom u porodici, ističe da je bila stub kuće.

- Ona je krenula na posao do stanice koja nema od naše kuće stortinak metara. Bilo je petnaestak ljudi na stanici i zovu da brzo izađemo jer je Lizu udario autobus. Pitali smo odmah kako je, rekli su nije dobro. Ljudi koji su bili tamo pričaju nam da jeste to jutro bila magla, ali nije bila toliko gusta jer su je ljudi videli kada je od kapije krenula ka stanici. Autobus je bio parkiran prekoputa, na onoj okretnici. I odatle je trebalo da se okrene i da ih vozi ka Nišu. Taj autobus je stajao na stanici, a drugi autobus

je dolazio iz pravca Svrljiga. I on je trebalo da stane na toj istoj stanici. I on je video sigurno Lizu koja je išla pored puta. Kada je prošao našu kuću, odjednom se čuje jak udarac - počinje priču Lizin zet.

On kaže da se ova strašna nesreća dogodila "između njihove kapije i autobuske stanice".

- Otvaraju se vrata na stanici kada je vozač stao i ljudi vide, nje nema pored puta. I kažu vozaču: "Ti ubi ženu". On kaže: "Ma ne, šta pričate, nisam video, nikoga nisam udario". Kada su izašli iz autobusa videli su da je izuvena čizma, spale su je naočare... Dve medicinske setre su odmah pritrčale i rekle "da još osećaju blagi puls". Nešto kasnije se videlo da je nije autobus klasično udario. Nego šta se desilo? Neka vrata koja su bočno da li od motora ili od gepeka, ona su se bila otvorila i podigla. I ta vrata su je zapravo udarila. Sad su sa Sudske medicine javili da je od siline udarca probijena joj je kičma, srce, pluća, smrt je gotovo bila trenutna. Da je, bože mi oprosti, klasično udario autobu, možda bi i preživela - ispričao je Radovan za Kurir.

On kaže da su mu i ljudi sa stanice posvedočili da je vozač autobusa u jednom trenutku nakon nesreće rekao "da sa tim vratima već neko vreme postoje problemi jer nemaju valjanu bravu".

Radovan dodaje da i njega i porodicu bole razni napisi na internet portalima koji nagađaju šta se dogodilo sa ovom divnom ženom koja je iza sebe ostavila ćerku, unučiće i bliske rođake.

Mesto nesreće Foto: Kurir.rs/M.S.