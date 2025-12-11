Slušaj vest

Podgoričanin Ranko Ubović bio je skriveni vlasnik kompanije "Bemaks" kada je vođi kavačkog klana Radoju Zviceru prodao pet stanova u zgradi Master inženjeringa za oko pola miliona evra u kešu, iako je znao da taj novac potiče od kriminala.

Navode to specijalni tužioci u dokumentima o sprovođenju istrage protiv Ubovića, njegovog višegodišnjeg poslovnog partnera Aleksandra Mijajlovića, bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića, vlasnika firme “Master inženjering” Vladana Ivanovića i predsednika Odbora direktora "Bemaksa" Veselina Kovačevića...

Istražitelji pojašnjavaju da je taj šezdesetdvogodišnjak prodao Kotoraninu stanove površine 85 kvadrata, 82 kvadrata, 52 metra kvadratna, kao i dva stana po 72 kvadrata:

"Za cenu ne manju od 471.900 evra, za čiju kupovinu nisu zaključeni kupoprodajni ugovori, a okrivljeni Radoje Zvicer je kupoprodajnu cenu platio predajom gotovog novca”...

Ranko Ubović Foto: screenshot YT/rtcgYT

Dodaju da su Ivanović i pravno lice "Master inženjering" pristali da prikrivaju činjenicu da je Zvicer vlasnik stanova i dogovorili da te nekretnine ostanu kao formalna svojina kompanije:

"A sve u namjeri da se prikrije poreklo novca okrivljenog Radoja Zvicera, koji je na taj način vršio konverziju novca stečenog neovlašćenim prenošenjem i prodajom opojnih droga u drugu imovinu, iz dela nezakonite dobiti svoje kriminalne organizacije... koja se bavila neovlašćenom proizvodnjom, držanjem i prodajom opojnih droga kokain i hašiš...".

Navode da su Ubović, kao skriveni vlasnik takođe okrivljenog "Bemaksa" i Vladan Ivanović, zbog toga lažno prikazali da "Master inženjering" iz Podgorice nije prodao nepokretnosti, uprkos činjenici da je Ubović preuzeo novac na ime kupoprodajne cene.

Radoje Zvicer Foto: Interpol

"A u posed nepokretnosti je po prodaji uvedena supruga okrivljenog Radoja Zvicera, Tamara Zvicer, koja ih je opremala tokom druge polovine 2022. godine... a koje opremanje je, u cilju prikrivanja stvarnog vlasništva nad stanovima, platilo okrivljeno pravno lice ‘Master inženjering’ d. o. o. iz Podgorice. Označene nepokretnosti ostale su upisane u katastar nepokretnosti kao svojina okrivljenog pravnog lica, iako su okrivljeni Ranko Ubović i Vladan Ivanović znali da je njihov stvarni vlasnik Radoje Zvicer i da su stanovi kupljeni novcem koji potiče od kriminalne delatnosti, čime je delujući zajedno sa okrivljenim Vladanom Ivanovićem i okrivljenim pravnim licem 'Master inženjering' d. o. o. iz Podgorice prikrio činjenice o vlasništvu nad tim nepokretnostima, a istovremeno okrivljenom pravnom licu zajedno pribavili korist u vidu umanjenja poreske osnovice za vrednost prodatih stanova, po kojoj se obračunava porez na dobit pravnih lica, čime bi okrivljeni Ranko Ubović izvršio krivično delo pranje novca", navodi se u dokumentu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Tvrde i da su pribavljeni materijalni dokazi u njihovim predmetima dovedeni u vezu sa sadržinom kriptovanih komunikacija ostvarenih između Radoja Zvicera, kao organizatora, i drugih pripadnika posredstvom Skaj aplikacije, kao i sa sadržinom konvencionalnih telefonskih komunikacija, koje su međusobno ostvarivala sa Zvicerom povezana lica, upućuju na zaključak da je on izvršenjem krivičnih dela opisanih u toj, ali i ostalim potvrđenim optužnicama Specijalnog državnog tužilaštva, stekao ogromnu imovinsku korist:

Foto: Printscreen/Youtube

"Koja se ogleda u novčanim sredstvima čiji iznosi dostižu više stotina miliona evra, kao i u velikom broju nepokretnosti u Crnoj Gori i inostranstvu, koje nepokretnosti su okrivljeni Zvicer lično, a u većini slučajeva sa njim neposredno i posredno povezana lica, kupovali novcem koji je njegova kriminalna organizacija stekla prodajom velikih količina opojnih droga na teritoriji Crne Gore, Republike Srbije, drugih država regiona i Evrope uopšte".

"BOJI SE DA NIJE SKUPO"

Na osnovu Skaj prepiske vidi se da je stanove u Master kvartu - Zviceru prvi ponudio sada optuženi policajac Petar Lazović, poručujući Kotoraninu da je Ubović pristao na keš.

Iz prepiske Zvicera i odbeglog policajca Ljuba Milovića od 25. jula 2020. godine, jasno je da im stanove i tom podgoričkom naselju Lazović nudi.

Vođa kavčana odgovara da je njemu nudio stanove i poslovni prostor.

"Hahahaha, mene kaže oćeš poslovni, stan - oću reko’, samo da platim kešom", odgovara Kotoranin.

Milović mu kaže da je i njemu pričao o tome, prenoseći mu šta je Lazović ispregovarao - da cena kvadrata u dupleksu koji nude Zviceru bude 1.300 evra.

Ljubo Milović Foto: Screenshot/Libertas/SKY aplikacija

"A đe, znam. Pa računa, pa im rekao da se napravi cijena, pa mene pokazuje da ne ispadne da je mnogo, pa mi pokazuje cjenovnik. Pa koliko su njemu rekli, boji se da nije skupo, dva dana mi donosio papiriće. Izludio me", piše Milović.

Kotoranin mu tada odgovara da njemu nije rekao po kojoj ceni može kupiti stanove, ali da jeste da "neće biti kao ostalima".

"Ko zna što oni sad misle", konstatuje.

Policajac šefu klana prenosi i da mu je Lazović rekao da su "bemaksovci" ponudili da Zvicer izabere stan, pa da će se dogovarati o plaćanju. Govori i da je Lazovićev otac, u tom trenutku pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović, učestvovao u dogovaranju tog posla, ali i da je Ubović pristao na plaćanje kešom...

"Oni mu rekli neka bira pa ćemo vidjet kako uplata, on je to zapamtio i ne je*e. A đe, išao kod Z, on rekao najbolje da daju, i znam da će bit dobra cijena. Stan ja mislim po 1.300 čini mi se dupleks neki i poslovni jeftiniji nego što prodavaju. Onda rekao Ranku da kešom da se plati, on rekao nema problema, da nađe rešenje”...

Kotoranin tada saradniku piše da je Petar Lazović pre Ubovića o tome razgovarao sa “jednim što kaže da mi je rođak”...

“Hahahahaha, prvo je jednog što kaže da mi je rođak uvatio, taj mu je drug, pa onda Ranka, sve istu noć”...

Milović mu govori da je išao da vidi poslovni prostor koji mu nude: “Dobar je poslovni, nema stubova da uzimaju prostor”...

"Reče mi žena da je vrh", poručuje Zvicer...

Ubović i Kovačević uhapšeni su 27. oktobra 2025. godine, u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja.

Iz SDT-a tada je saopšteno da se terete za pranje novca.