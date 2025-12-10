Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 12.30 časova, presretačem su u Inđiji zaustavili dvadesetpetogodišnjeg vozača M. P. koji se vozilom marke "folksvagen arteon" kretao brzinom od 205 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas.

Takođe, oko 13.30 časova, zaustavljen je tridesetdvogodišnji O. S. koji se na državnom putu Inđija – Ruma vozilom marke "BMV 5" nemačkih registarskih oznaka kretao brzinom od 193,5 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas. Daljom proverom je utvrđeno da vozač nema izdatu vozačku dozvolu.

Vozači su isključeni iz saobraćaja i protiv njih je podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje, dok je protiv O. S. podneta i prekršajna prijava zbog neposedovanja vozačke dozvole.

Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da budu odgovorni i da poštovanjem ograničenja brzine i drugih propisa daju direktan doprinos unapređenju saobraćaja na našim putevima.