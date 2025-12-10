Slušaj vest

Tri osobe osumnjičene da su članovi Balkanskog kartela uhapšene su danas u Nemačkoj, a prilikom akcije zaplenjena je imovina vredna više od 5 miliona, stečena kriminalnim postupcima, saopštio je Evropol.

- Evropol je podržao organe za sprovođenje zakona iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Nemačke i Srbije u sprovođenju operacije velikih razmera usmerene na istaknutu ćeliju takozvanog „Balkanskog kartela“. Tokom akcije sprovedene 10. decembra 2025. godine u Nemačkoj, uhapšena su tri osumnjičena i zaplenjeno je preko 5 miliona evra imovine stečene kriminalnim postupcima - navodi se na sajtu Evropola.

Foto: Europol

Meta ključne osobe

Kako dalje dodaju, koordinirana operacija bila je usmerena na nekoliko bitnih meta sa prebivalištem u Nemačkoj, za koje se veruje da su ključne figure u Balkanskom kartelu.

- Istraga je otkrila da je ova kriminalna ćelija bila odgovorna za ogromne pošiljke kokaina poreklom iz Kolumbije i da su koristile različite metode za šverc droge u Evropu. Mreža se takođe bavila pranjem novca putem kompanija i nekretnina u više zemalja unutar EU i van nje - stoji u saopštenju.

Iz Evropola navode da današnja akcija, u kojoj je u hapšenjima i pretresu 45 objekata učestvovalo 500 policajaca, označava kulminaciju složene istrage o velikoj trgovini drogom, pranju novca i trgovini oružjem.

- Tokom pretresa, zaplenjeno je približno 50.000 evra u gotovini, dva zlatnika, brojni luksuzni predmeti poput nakita, satova, torbi, tri vozila velike vrednosti, kao i nekretnine u Nemačkoj i inostranstvu. Pored toga, pronađeni su i zaplenjeni razni dokumenti i elektronika, kao i napunjeno vatreno oružje sa municijom. Dokazi se trenutno procenjuju - saopšteno je nakon akcije.

Podela kriminalnih zadataka

Trojica osumnjičenih uhapšenih igrali su različite uloge u kriminalnoj mreži, uključujući finansijere, koordinatore i logističke stručnjake. Glavni osumnjičeni, poreklom sa Zapadnog Balkana i sa prebivalištem u Nemačkoj, poznat je po korišćenju prepoznatljivog logotipa kokaina kao zaštitnog znaka.

Foto: Europol

U prethodnim operacijama, Evropol i njegove partnerske zemlje već su nanele značajne udarce balkanskom kartelu. To uključuje brojna hapšenja izvršena u proteklim godinama (npr. 13 hapšenja u maju 2023. i 21 hapšenje u oktobru 2023. tokom dana akcije).