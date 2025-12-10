Slušaj vest

U Zvezdanu, nadomak Zaječara, u popodnevnim satima izgorela je krovna konstrukcija i potkrovlje porodične kuće, a ovom prilikom pričinjena je veća materijalna šteta.

Požar je prijavljen oko 16.30 časova, a na terenu su požar gasile dve vatrogasne ekipe.

U ovom požaru nema povređenih.

Kurir.rs/Bor030

