Požar je prijavljen oko 16.30 časova, a na terenu su požar gasile dve vatrogasne ekipe
Buktinja
POŽAR U PORODIČNOJ KUĆI NADOMAK ZAJEČARA! Izgoreo krov i potkrovlje, pričinjena velika materijalna šteta!
Slušaj vest
U Zvezdanu, nadomak Zaječara, u popodnevnim satima izgorela je krovna konstrukcija i potkrovlje porodične kuće, a ovom prilikom pričinjena je veća materijalna šteta.
Požar je prijavljen oko 16.30 časova, a na terenu su požar gasile dve vatrogasne ekipe.
U ovom požaru nema povređenih.
Kurir.rs/Bor030
Reaguj
Komentariši