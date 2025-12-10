Izgleda da ima povređenih, dodaje se ispod podeljenog videa
Saobraćajna nesreća
LANČANI SUDAR NA NOVOM BEOGRADU! Otvorili se i VAZDUŠNI JASTUCI: Ekipa Hitne pomoći na terenu, saobraćaj usporen (VIDEO)
Večeras je u Ulici Jurija Gagarina, na Novom Beogradu, došlo do lančanog sudara.
Naime, kako se vidi na Instagram stranici "192_rs" ekipa Hitne pomoći je na terenu, a na vozilima je pričinjena materijalna šteta.
Izgleda da ima povređenih, dodaje se ispod podeljenog videa.
Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni stanje učesnika.
Stvaraju se zastoji u saobraćaju a više informacija će biti poznato nakon uviđaja.
