Večeras je u Ulici Jurija Gagarina, na Novom Beogradu, došlo do lančanog sudara

Naime, kako se vidi na Instagram stranici "192_rs" ekipa Hitne pomoći je na terenu, a na vozilima je pričinjena materijalna šteta. 

Izgleda da ima povređenih, dodaje se ispod podeljenog videa. 

Trenutno nije poznato kako je došlo do nesreće, kao ni stanje učesnika. 

Stvaraju se zastoji u saobraćaju a više informacija će biti poznato nakon uviđaja. 

Kurir.rs

