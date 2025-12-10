Slušaj vest

Mom suprugu Dušku Roganoviću nije bilo do života, a ne da se bavi kriminalom, kazala je danas Bojana Roganović, supruga tog odbeglog pripadnika kriminalnog kavačkog klana, svedočeći u Višem sudu u Podgorici u postupku protiv njenog muža, roditelja Duška i Radosave Koprivica i brata Strahinje, koji su optuženi da su oprali najmanje 964.850 evra.

Iako je imala zakonsko pravo da ne svedoči, ona je danas odlučila da to pravo ne iskoristi, pa je duže od sata pred tročlanim većem sudije Nikole Boričića pričala o početku svoje emotivne veze sa sada odbeglim Roganovićem, njegovoj teškoj povredi usled eksplozije u kojoj je ostao bez obe noge, pogibiji članova familije…

Negirala je da je njen otac Duško, nekadašnji policijski funkcioner, primio ijedan evro od njenog supruga.

Duško Koprivica Foto: Printscreen/Libertas press

"Životom mogu da se zakunem da Duško nijedan evro, legalni ili nelegalni, nije dao mom bratu, majci i ocu. Niti bi moj otac, po cenu života, pristao da uzme ili prenese novac", kazala je danas Bojana Roganović.

Duška Roganovića je, ispričala je ona, upoznala 2016. godine.

"Nakon mesec našeg zabavljanja, moj otac je insistirao da ga upozna. Protivio se našoj vezi jer je suprug Duško, prethodno, sedam godina bio u zatvoru, a moj otac je bio policajac koji je časno obavljao svoj posao. Nije mi smetalo što je Duško bio u zatvoru jer mi je objasnio da je to bio sled nekih događaja. Želela sam da moja porodica Duška gleda mojim očima… Došla sam sa njim u Nikšić, gde se upoznao sa mojim ocem", počela je svedočenje.

"DUŠKOV OTAC NAM JE POKLONIO KUĆU NA SAVINI"

Dva meseca nakon što su otpočeli vezu, nastavila je ona, preselili u se u Herceg Novi.

"Prvo smo živeli u stanu u naselju Bajkovina. Krajem 2016. godine Duškov otac Niko nam je poklonio porodičnu kuću na Savini. Dao nam je i novac za njeno renoviranje… Niko i njegova supruga Branka su samo tražili da se fokusiramo na miran život i porodicu… Stalno smo bili zajedno i živeli normalan život", kazala je danas ona.

Nakon osam-devet meseci, u aprilu 2017. godine, ispričala je danas, ispod automobila njenog supruga je postavljen eksploziv.

"U toj eksploziji je izgubio obe noge… Tada kreće pakao od njegovog života. Dva meseca su mu se borili za život na VMA… Njegov otac Niko je podredio život njegovom lečenju. Ponavljao je da će dati sav novac za to. Nije mogao da veruje da ga je to snašlo nakon sedam godina u zatvoru…", nastavila je Roganović svedočenje.

Duško Roganović Foto: Privatna Arhiva

PRVO UBIJEN OTAC, PA DVOJICA BRAĆE

Dva meseca nakon što se Duško Roganović vratio sa lečenja u Beogradu, kazala je ona, njegov otac Niko je ubijen.

"Nakon ubistva oca, mom suprugu, pored nezamislivih povreda i bolova, nije padalo na pamet da živi i da diše, a ne da se bavi kriminalom… Ubrzo nakon toga, ubijen mu je prvo brat od strica Vladimir, a onda i rođeni brat Šćepan…", rekla je Roganović.

Sve to vreme su, kazala je, živeli u kući na Savini.

"Policija je često dolazila i ispitivala mog supruga ima li bilo kakvih saznanja o ubistvima svojih najbližih, da li na nekog sumnja… Moj otac je često vozio Duška do aerodroma u Tirani i do Hrvatske, kako bi išao na lečenje. To je radio na moj zahtev", ispričala je Roganović.

"NAKON ROĐENJA DETETA, LEGALNO OTIŠAO IZ CRNE GORE"

U februaru 2021. godine su, kazala je ona, dobili sina.

"Sredinom te godine je moj suprug odlučio da ode na lečenje u Austriju. Sa svojim dokumentima je preko podgoričkog aerodroma napustio Crnu Goru. Nije se krio ni od koga", rekla je.

Nekoliko puta je danas istakla da njen suprug nije imao razloga da se bavi kriminalnim aktivnostima jer je poticao iz imućne porodice, koja u svom vlasništvu ima picerije, ribarnicu, hotel, lokale, brod, restorane… a što su, tvrdi, njegovi roditelji zaradili tokom 35-40 godina vrednog rada.

Radosava Koprivica Foto: Printscreen/Libertas press

"Oni su uvek živeli skromno, nisu bili rasipnici, pa su uspeli i da uštede", ispričala je Roganović, zahvalna svom pokojnom svekru Niku koji im je, kao nasljeđe, ostavio kompletnu imovinu i novac.

Odgovarajući na pitanja tužiteljke Tanje Čolan-Deretić, svedokinja Roganović danas je negirala da je koristila Skaj aplikaciju.

Međutim, nije znala da li je tu nekada zaštićenu aplikaciju koristio njen suprug Duško.

"Pretpostavljam da nije", kazala je Roganović.

Tužiteljki je odgovorila da joj nije poznato da je Duško Roganović imao druga sa imenom Jole.

"Njegov venčani kum je Jovan Žmukić, a kršteni Ilija Aleksić", rekla je Roganović.

SVI SE PRESELILI KOD KOPRIVICA

Dok ona i Duško Roganović nisu dobili dete, navela je danas, živeli su u Herceg Novom i povremeno dolazili kod njenih u Nikšić.

"Moj otac je o svakom dolasku obaveštavao policiju… Kad smo dobili dete, preselili smo se kod mojih u Nikšić. Otkad je Duško otišao, kod nas živi i njegova majka Branka. Na tome sam insistirala da bi bila sa svojim unukom. Znam da je doniela i novac, ali ne znam koliko", rekla je Roganović.

Njena familija, ponovila je ona, u Nikšiću ima porodičnu kuću u čijem dvorištu se nalaze dva objekta sa apartmanima.

"Celo dvorište je pokriveno kamerama. Sva tri objekta imaju pogled na dvorište. Da se nešto kopalo u njemu, videlo bi se iz sva tri objekta, kao i komšijskog dvorišta", tvrdi Roganović, aludirajući na optužbu da je njen otac Duško Koprivica u dvorištu zakopao zetov, navodno, nelegalni novac.

ŠTA PIŠE U OPTUŽNICI

Duško, Radosava i Strahinja Koprivica i njihov zet Roganović su, prema sumnjama tužilaštva, počeli sa pranjem novca u oktobru 2019. godine.

"Za to krivično djelo zakonom je propisana kazna od tri do 12 godina", saopšteno je danas iz SDT-a.

Stariji Koprivica je uhapšen 24. decembra prošle godine i od tada se nalazi u pritvoru.

U istoj akciji je uhapšena i njegova supruga Radosava Koprivica koja se, odlukom sudije za istragu, brani sa slobode.

Njihov sin Strahinja Koprivica u pritvoru je odranije zbog optužbi da je na čelu kriminalne organizacije koja je švercovala drogu i cigarete.