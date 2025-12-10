Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu doneo je danas odluku da Sretena Jocića zvanog Joca Amsterdam uslovno otpušta sa izdržavanja kazne od 15 godina zatvora. U odluci drugostepenog suda piše da odluka o puštanju na slobodu stupa na snagu odmah, s tim što uslovni otpust najduže može trajati do 28. februara 2026. godine.

Ko je Joca Amsterdam?

Sreten Jocić, poznatiji kao nekadašnji kralj srpskog podzemlja, hapšen je 27. aprila 2009. godine i u pritvoru je bio do 28. decembra 2012. kada mu je pritvor ukinut. Međutim, on tada nije pušten na slobodu, već je iz Centralnog zatvora prebačen u Zabelu, na izdržavanje kazne od 15 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Gorana Marjanovića, zvanog Goksi Bombaš, 1995. godine.

- Prvobitni Jocićev predlog je bio da mu se vreme koje je neosnovano proveo u pritvoru, pošto je u sudskom postupku pravosnažno oslobođen optužbi, uračuna u kaznu koju služi. Međutim, srpski zakon ne predviđa mogućnost da se pritvor za jedno krivično delo uračuna u kaznu za drugo - rekao je svojevremeno sagovornik Kurira i podsetio da mu je zakonom o amnestiji kazna smanjena na 13 i po godina.

Marjanović je, podsetimo, ubijen 18. jula 1995. godine u kafiću koji se nalazio u sklopu Sportskog centra "Olimp" na beogradskoj Zvezdari. Zajedno s Marjanovićem stradala je i njegova devojka, dok je troje gostiju kafića teško povređeno. Za izvršenje ovog dela osuđeni su Bojan Milosavljević i Miodrag Prodanović na po dvadeset godina zatvora, dok je Joca dobio petnaest godina za podstrekivanje. Ta kazna mu je potom smanjena na 13 i po godina.

