Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu doneo je danas odluku da Sretena Jocića zvanog Joca Amsterdam uslovno otpušta sa izdržavanja kazne od 15 godina zatvora. U odluci drugostepenog suda piše da odluka o puštanju na slobodu stupa na snagu odmah, s tim što uslovni otpust najduže može trajati do 28. februara 2026. godine.

Ko je Joca Amsterdam?

Sreten Jocić, poznatiji kao nekadašnji kralj srpskog podzemlja, hapšen je 27. aprila 2009. godine i u pritvoru je bio do 28. decembra 2012. kada mu je pritvor ukinut. Međutim, on tada nije pušten na slobodu, već je iz Centralnog zatvora prebačen u Zabelu, na izdržavanje kazne od 15 godina zatvora za podstrekavanje na ubistvo Gorana Marjanovića, zvanog Goksi Bombaš, 1995. godine.

sreten-jocic-joca-amsterdam.jpg
Foto: Marina Lopičić

- Prvobitni Jocićev predlog je bio da mu se vreme koje je neosnovano proveo u pritvoru, pošto je u sudskom postupku pravosnažno oslobođen optužbi, uračuna u kaznu koju služi. Međutim, srpski zakon ne predviđa mogućnost da se pritvor za jedno krivično delo uračuna u kaznu za drugo - rekao je svojevremeno sagovornik Kurira i podsetio da mu je zakonom o amnestiji kazna smanjena na 13 i po godina.

Marjanović je, podsetimo, ubijen 18. jula 1995. godine u kafiću koji se nalazio u sklopu Sportskog centra "Olimp" na beogradskoj Zvezdari. Zajedno s Marjanovićem stradala je i njegova devojka, dok je troje gostiju kafića teško povređeno. Za izvršenje ovog dela osuđeni su Bojan Milosavljević i Miodrag Prodanović na po dvadeset godina zatvora, dok je Joca dobio petnaest godina za podstrekivanje. Ta kazna mu je potom smanjena na 13 i po godina.

joca-amsterdam-privatna-arhiva.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Naplatio milione

Sretenu Jociću, odnosno njegovim advokatima, Specijalni sud u Beogradu, koji su vodili postupak protiv države zbog njegovog višegodišnjeg nezakonitog boravka u pritvoru za organizovanje ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića 23. oktobra 2008. godine u Zagrebu, isplatio je 11 miliona dinara.

Ne propustiteHronikaNESREĆA KOJA SE DESILA ELIZABETI DEŠAVA SE JEDNOM U MILION GODINA: Otkriveno kako je stradala žena kod Niša, zet otkrio detalje - rekao je: "Ti ubi ženu" (foto)
Elizbaeta.jpg
HronikaPROGOVORILA ŽENA ODBEGLOG "KAVČANINA" Ćerka bivšeg policajca otkrila detalje, pričala i o zakopanom novcu u dvorištu: "U toj eksploziji ostao je bez obe noge"
Screenshot 2025-12-10 195259 copy.jpg
HronikaŽENA SNIMILA NAPADAČA NA VUKA BAJRUŠEVIĆA?! Isplivali novi detalji pucnjave na Vračaru u kojoj je ranjena prva žrtva otmice "zemunskog klana"!
Vuk Bajrušević
HronikaŠOK NA SUĐENJU BRAJANU VOLŠU ZA UBISTVO SUPRUGE! Ana bila zaljubljena u zajedničkog prijatelja?! Svedočio čovek koji ju je, osim Brajana, poslednji video živu
Džem Mutlu Brajan Volš