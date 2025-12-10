Slušaj vest

Andrej Kovačević, sin Vladimira Kovačevića Trefa iz prvog braka, u toku noći 4. na 5. decembar 1998. godine opljačkao je firmu svog oca koji je ubijen godinu dana ranije ispred Sava centra. Iz sefa firme "Tref rent-a-kar" odneo je blizu osam miliona nemačkih maraka.

Nakon ubistva je firmu vodila Bojana Bajrušević, sestra Vuka Bajruševića koji je danas ranjen u svom kafiću na Vračaru u Beogradu, druga supruga ubijenog Trefa. Kako Tref za sobom nije ostavio nikakav testament, njegova druga žena Bojana je po pravu prvenstva nasledila celokupnu imovinu. Andrej, nezadovoljan podelom imovine, jer navodno nije dobio gotovo ništa, je sa dvojicom drugova, tada dvadesetogodišnjim Aleksandrom Kostadinovićem i devetnaestogodišnjim Filipom Gavrilovićem smislio pakleni plan — krađu deviza iz agencije "Tref rentakar".

Za tu akciju navodno su iskoristili blagajnicu Biljanu Stanojković koja je imala magnetnu karticu za otvaranje vrata prostorija i jedina znala šifru sefa. Kovačević je nesmetano ušao u prostorije agencije "Tref rentakar", jer je lično poznavao čuvara Bratislava Dačića, koga je, kako su pisali tada mediji, hladnokrvno ubio hicem u potiljak.

Krvavi bilans pljačke

Njegova smrt činila se još tragičnijom kada se saznalo da se on nedavno oženio, a da je njegova supruga bila u šestom mesecu trudnoće. Uz pomoć Stanojkovićeve otvorili su sef iz kojeg su odneli sedam i po miliona maraka.

Nesrećnu ženu su kasnije odvezli do Garaškog jezera iznad Aranđelovca gde su je hladnokrvno ubili. Početna istraga ovog surovog zločina nije mogla da da pouzdan odgovor, sve dok se Urgentnom centru nije pojavio mladić koji je bio upucan u nogu, u unutrašnju stranu butine.

Tamo je zatim otišao dežurni policajac i dojavio da on daje nejasne izjave o prirodi svoje povrede, posle čega je mladić odveden u policiju na dalje ispitivanje. On je tamo izjavio da je ranjen u centru Mladenovca, gde je za vreme nekog slavlja metak sa neke terase pogodio u nogu.

Iskusnim inspektorima, takva priča nije delovala uverljivo, pa su nastavili ispitivanje, da bi negde oko ponoći mladić rekao da se zove Aleksandar Kostadinović i da je jedan od učesnika oružane pljačke, i iznenađenim inspektorima saopštio imena. Zatim je i otkrio kako je ranjen, a to se desilo dok su vozili nesreću Biljanu Stanojković ka Aranđelovcu

Njoj je u jednom trenutku zazvonio telefon, a on je repetirao pištolj u kolima, pretio joj je kako će je ubiti ako ne bude sarađivala. Oružje je stavio za pojas, ali je ono slučajno samo opalilo i ranilo ga u nogu.

Hapšenje organizatora

Na taj način je bio prinuđen da, kada mu je pozlilo u popodnevnim časovima, zatraži pomoć u Urgentnom centru, i klupko zločina je počelo da se odmotava. Ubrzo je uhapšen i Andrej Kovačević, koji se predao policiji na nagovor majke Vesne.

Kod njih međutim nije pronađen sav novac. Andrej je kasnije je osuđen na maksimalnu kaznu od deset godina maloletničkog zatvora.

Zbog dobrog vladanja često je koristio slobodne vikende, ali je poginuo 3. septembra 2006. godine, u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na raskrsnici ulica Kneza Višeslava i Miloja Zakića, kada je motorom marke "jamaha" udario u "zastavu 101". Aleksandar Kostadinović je osuđen na 15 godina zatvora, ali, jedan od aktera pljačke, Filip Gavrilović nikada nije otkriven.

Njemu se gubi svaki trag, kao što se izgubio i trag četiri miliona maraka, koje nisu nikad pronađene, dok taj novac nije pomenut čak ni na sudu. Gavrilović nije nestao sam, i sa njim su pobegli i njegov otac, koji je bio kockar i jedan prijatelj.

Od njih nikada nije bilo ni traga ni glasa, a onda su godinu i po dana kasnije, 12. jula 2000. godine, na Dunavu u Golupcu kod Požarevca, dečaci iz Golupca otkrili sanduke sa leševima. Ko su bila tri nesrećnika koji su ubijeni na ovako surov način do dan danas je ostala tajna.

Šta su pronašli kod Golupca?

Prošlo je mnogo godina, a objašnjenja nema. Postoje samo pretpostavke da postoji veza sa tragičnom porodičnom pričom i krvavom pljačkom koju su životom platile dve nevine osobe, koja se dogodila dve godine ranije u Beogradu.

Izmasakrirana tela dečaci su navodno pronašli kada su sanduci iznenada izronili iz plitke vode. Jedan od dečaka je najpre ugledao jedan grubo sklepan drveni sanduk bez poklopca, iz koga je strašno zaudaralo.

On je potom pozvao odrasle pecaroše, a dvojica koja su se odazvala su ustanovili da se u sanduku, donekle u raspadnutom usled delovanja brze vode, nalazi ljudski trup bez glave i ruku, do struka zaliven betonom. Desetak metara uzvodno od mesta gde je ležao prvi sanduk, virio je iz vode još jedan, gotovo identičan prvom, ali neoštećen.

Treći sanduk našla su trojica ronilaca dva dana kasnije. U svakom su se nalazila izmasakrirana, zabetonirana tela, koja nije bilo moguće identifikovati.

Kada su iz Dunava kod Golupca izvučena tri sanduka sa zabetoniranim ostacima trojice ljudi, počele su da se raspredaju različite priče. Ranije, za vreme Čaušeskua, tu je pronalaženo mnogo mrtvih Rumuna, ali ova tri tela su bila zabetonirana, što znači da nisu bili Rumuni i da su tela sa namerom nalivena i bačena u reku da ne bi isplivala i tako trajno uklonjena.