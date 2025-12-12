Slušaj vest

Bivša kraljica lepote, Kristina Joksimović (38), pronađena je raskomadana u svom domu u februaru 2024. u Biningenu, blizu grada Bazela u Švajcarskoj, a njen muž je navodno priznao da ju je zadavio, a potom uradio nešto gnusno da se reši njenog tela.

Švajcarski zvaničnici saopštili su da je njen suprug — optužen da je svojoj ženi, finalistkinji izbora za Mis Švajcarske, odsekao glavu, izvadio matericu i samleo delove tela u blenderu dok je gledao video snimke na Jutjubu — zvanično je optužen za njeno ubistvo.

Njen muž, koji je u izveštajima švajcarskih medija identifikovan samo kao Tomas zbog zakona o privatnosti, optužen je za ubistvo u sredu nakon što je Javno tužilaštvo Bazel-Landšafta završilo istragu. Datum suđenja još nije određen.

Njeno telo je raskomadano ubodnom testerom, nožem i baštenskim makazama, navodi se u jezivom izveštaju o obdukciji i sudskim dokumentima koje je dobio "Dejli mejl".

Izveštaj o obdukciji je takođe otkrio da je Tomas (43) navodno uklonio Joksimovićinu matericu, koja je bila jedini organ isečen iz njenog tela.

Zvaničnici su potvrdili da je nekoliko delova njenog tela potom iseckano industrijskim blenderom, "pasirano" i rastvoreno u hemijskom rastvoru. Istražitelji su kasnije saznali da je Tomas gledao Jutjub video snimke na svom telefonu dok je rasparčavao manekenku, prema sudskim dokumentima.

Joksimovićino iskasapljeno telo otkrio je njen užasnuti otac kada je ugledao plavu kosu kako viri iz crne kese u vešernici, rekao je prijatelj za "Dejli mejl".

Istražitelji su pronašli blender i ostatke manekenke, uključujući delove kože sa mišićima koji su još uvek bili pričvršćeni, kao i komade kostiju.

Gnusni detalji ubistva

Da bi rasparčao svoju ženu, Tomas joj je navodno iščupao zglobove kuka iz njihovih čašica i nastavio da joj uklanja gornji deo leve ruke, podlaktice i desnu potkolenicu, prema izveštaju o obdukciji.

Zatim joj je presekao kičmu kako bi joj odsekao glavu, navodi se u jezivom izveštaju. Suprug manekenke i otac njihove dve ćerke navodno je priznao da ju je ubio u martu, ali je rekao da je to bilo da bi se zaštitio nakon što ga je prethodno napala nožem.

Međutim, medicinski stručnjaci nisu pronašli dokaze o samoodbrani i identifikovali su uzrok smrti kao davljenje.

Tomas je pokazao "izuzetno visok nivo kriminalne energije, nedostatak empatije i hladnokrvnost nakon što je ubio svoju ženu", navela je policija u sudskim dokumentima, prema lokalnom izdanju "Blik".

Joksimović je krunisana za Mis severozapadne Švajcarske, a 2007. godine bila je finalistkinja za Mis Švajcarske.

Kasnije je vodila sopstveni posao kao trener za modnu pistu i bila je mentor manekenke Dominik Rinderkneht na izboru za Mis univerzuma 2013. godine.