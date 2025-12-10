Slušaj vest

Na periferiji Kikinde, nedaleko od fabrike vode, dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestovala dva putnička vozila. Kako je Kuriru potvrđeno kikindskoj policiji, saobraćajna nezgoda prijavljena oko 19 sati i 45 minuta.

- Do nje je došlo kad je vozač "audi A6", nemačkih registarskih oznaka, prešao u suprotnu traku i udario u vozilo koje je dolazilo iz suprotnog pravca. Od siline udara auto "ford fijesta", kikindskih registarskih oznaka, sleteo je s puta nekoliko metara od kolovoza. Vozač "fijeste" je prebačen u Opštu bolnicu i tamo mu je ukazana pomoć - rečeno nam je u policiji.

Foto: Kurir.rs/S.U.

Dok je trajao uviđaj, saobraćaj je bio blokiran, a kako nam je nezvanično rečeno na licu mesta vozač "audija" napustio je mesto nezgode.

