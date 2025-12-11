Slušaj vest

Andrija Marković i Mile Jovanović ranjeni su sinoć u pucnjavi u Nikšiću, u jednom tamošnjem lokalu, rečeno je "Vijestima" iz Uprave policije.

Prema nezvaničnim informacijama ranjeni su pripadnici škaljarskog kriminalnog klana.

"Oko 22.30 časova u jednom ugostiteljskom objektu u Nikšiću došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane, za sada, nepoznatog lica, kojom prilikom su od dejstva projektila povrede zadobili A.M. i M.J. Oštećeni su prevezeni na ukazivanje lekarske pomoći u Medicinski centar u Nikšiću, dok je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici", saopšteno je iz policije.

Policija je blokirala uže i šire lice mesta i uspostavila blokadu grada, a kako se dodaje, policijski službenici preduzimaju intenzivne aktivnosti na identifikaciji počinioca i utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

"Ističemo da, iako su oštećena lica pripadnici jedne organizovane kriminalne grupe, u ovom trenutku ne možemo potvrditi da je ovaj događaj povezan sa delovanjem organizovanih kriminalnih grupa, dok ne bude prikupljeno više informacija i dok ne budu utvrđene sve činjenice i okolnosti pod kojima je delo izvršeno, a o ishodu istrage ćemo javnost blagovremeno obavestiti", saopšteno je iz policije.

