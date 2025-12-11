Slušaj vest

U kafiću na Vračaru došlo je do pucnjave u kojoj je ranjen vlasnik lokala Vuk Bajrušević. Policija je odmah pokrenula opsežnu akciju Vihor

U Bajruševića je napadač ispalio više metaka. On je odmah prevezen u Urgentni centar, imao je operaciju i trenutno je njegovo stanje stabilno. Napadač je pobegao, očevici tvrde da je visok oko 180cm, da je bio maskiran. Jedna žena, slučajna prolaznica, snimila je napadača tokom bega, jer joj je delovao sumnjivo, što će pomoći policiji tokom istrage i identifikacije.

Foto: Nemanja Nikolić

Ovaj kafić bio je i ranije na meti napadača. Ovo nije prvi put da je ranjen Bajrušević.

O ovoj temi govorio je Božidar Spasić, bivši pripadnik državne bezbednosti:

- Nastavljaju se obračuni na beogradskim ulicama i upotreba vatrenog oružja. To je ono što nas najviše brine. To se uglavnom događa sada u centru grada ili po rubnim delovima, ali uglavnom poslednje dve pucnjave bile su na manjoj razdaljini, i jedno ubistvo bilo je na oko 500 metara - kaže Spasić i dodaje:

Burna prošlost Bajruševića

- Ovde se radi o tome da je vlasnik lokala imao bogatu prošlost, veoma loša iskustva vezana za kriminalne odnose. On je svojevremeno bio kidnapovan od strane jedinice specijalnih operacija, zemunskog klana. Izvukao se na taj način što je plaćen veliki otkup od strane njegove sestre.

Božidar Spasić Foto: Kurir Televizija

Ističe da se nakon toga jedno vreme povukao, ali onda je otvorio kafiće:

- Mnogo puta je taj kafić bio na meti napada. Pretpostavlja se da se ovde radi o pokušaju reketa ili o pokušaju da se naplate neki neplaćeni dugovi. Brine nas i to što je pucnjava izvedena u podne na ulicama punim sveta. Ovo je nastavak nekih obračuna u Beogradu. Zabrinjava me situacija da se oružje poteže gotovo za svaku situaciju, da se oružje sve češće koristi u svako doba, i da gotovo svi koji napadaju nekoga imaju vatreno oružje.

Spasić izražava zabrinutost da se ovakvi kriminalni obračuni mogu nastaviti u Beogradu u narednom periodu.

Prva žrtva zemunskog klana

Podsetimo, o otmici i onome što je preživeo, Bajrušević je svedočio i na suđenju zemunskom klanu pred Specijalnim sudom u Beogradu.

- Prišli su mi maskirani otmičari ispred moje kuće, ubacili u kola i oblepili mi oči i uši selotejpom. Držali su me na nekoliko lokacija, uvek vezanog lancima. Nisam ih video, niti čuo jer mi za vreme zatočeništva nisu skinuli selotejp. Jednom su mi dozvolili da se umijem, ali sam tada rekao otmičaru da ne bude u mojoj blizini kada skinem selotejp, kako ga ne bih video i zbog toga kasnije imao posledice. Naravno, čim sam se umio ponovo su me oblepili. Tražili su da nekoliko puta zovem telefonom sestru i da joj kažem da je moj život u njenim rukama, da ih posluša i da otkup. Jednom sam dobio i 'dobre' batine jer je došlo do problema oko isplate. Sa nekim otmičarima sam mogao pomalo da komuniciram, odnosno da tražim hranu i vodu, dok me drugi nisu konstatovali. Bili su neprijatni i grubi - ispričao je Bajrušević.

On je pred sudom rekao i da je tokom 20 dana zatočeništva smršao 14 kilograma i da je dve godine posle otmice imao grčeve i nesanice.

1/5 Vidi galeriju Bojana Bajrušević Foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Svedočila i njegova sestra

Pred sudom je svedočila i njegova sestra Bojana Bajrušević, koju su otmičari kontaktirali pošto su joj oteli brata.

- Tražili su pet miliona maraka za otkup, a pošto nisu bili zadovoljni činjenicom da sam uspela da skupim samo milion i po, bacili su mi bombu u dvorište. Onda me je nazvao jedan otmičar i rekao "da sam ku..a, ološ i probisvet i zapretio da će da me gađa zoljom". Nisam više mogla da izdržim i rekla sam mu: "Jedi g..na, džukelo, ako hoćeš uzmi milion i po, a ako nećeš upotrebiću te pare da vas sve pobijem". Spustila sam slušalicu, a za 24 sata moj revolt je doneo rešenje. Nazvali su me i pristali na primopredaju novca. Otkup je odneo moj ujak, a Vuka su pustili - ispričala je Bojana Bajrušević.

"BAJRUŠEVIĆU POKUŠALI DA NAPLATE DUGOVE?!" Upucani vlasnik lokala imao burnu prošlost: Kidnapovali ga, sestra platila veliki otkup da ga izvuče Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs