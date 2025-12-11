Slušaj vest

Španska Nacionalna policija izvela je spektakularnu akciju i uhapsila šestoro osumnjičenih članova srpske kriminalne grupe nakon anonimnih dojava o plantaži marihuane u Sant Kugat del Vajesu kod Barselone.

- Policija je zaplenila 1.539 biljaka marihuane ukupne težine oko 235 kilograma, više od 7.000 evra u gotovini, nekoliko mobilnih telefona i falsifikovanu slovenačku ličnu kartu - pišu španski mediji.

Istraga je pokazala da su vođe grupe imali razvijenu mrežu saradnika koji su održavali više plantaža, što je omogućilo identifikaciju i praćenje osumnjičenih.

Tokom akcije jedan od osumnjičenih je pokušao da pobegne automobilom sa švajcarskim tablicama, ali je ubrzo uhapšen.

U pretresenim objektima policija je pronašla marihuanu u zreloj fazi i dodatne količine seckane droge, a ostali uhapšeni članovi grupe pronađeni su u nekoliko opština u okolini Barselone i Đirone.

Osumnjičeni se terete za članstvo u kriminalnoj organizaciji, nelegalnu proizvodnju i promet narkotika, prevaru sa električnom energijom i falsifikovanje dokumenata.

Istraga se nastavlja, a policija ne isključuje mogućnost novih hapšenja.

Podsetimo, prethodno je u Španiji uhapšeno 17 osoba, članova kriminalne mreže, od koјih јe osam državljana Srbiјe, kada je zaplenjena ogromna količina kokaina, kao i veća količina oružјa i novca.

- Na teritoriјi Španiјe uhapšeni su srpski državljani B. B. (62), B. I. (49), M.B. (26), M. N. (28), S. S. (38), R. M. (21), D. P. (32) i N. T. (32), koјi se sumnjiče da su kao članovi kriminalne grupe, obezbedili logistiku i omogućili opremu za prihvat transportovane droge iz Kolumbiјe, koјa јe stizala brodovima u Španiјu, a potom јe skladištena i u koordinaciјi sa nekoliko španskih kriminalnih grupa, dalje distribuirana - saopštio je Ivica Dačić.