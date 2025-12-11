Slušaj vest

Mile Jovanović, pripadnik škaljarskog klana, koji je ranjen sinoć u pucnjavi u Nikšiću, navodno je preživeo policijsku torturu tokom 2020. i 2021. godine kada je njega i Jovana Mrvaljevića, kako se navodi u optužnici crnogorskog tužilaštva, tokom hapšenja mučio Petar Lazović, prljavi policajac odbeglog Radoja Zvicera.

Nikšićanin Mile Jovanović opisao je ranije pred sudom susret sa pripadnicima policije, krajem 2020. godine.

Tražio je da namestim Vukotića

- Tukao me, tražio je da namestim Jovana Vukotića, kada sam rekao da ne znam ko je, osim iz medija, rekao mi je da znam odlično. Rečeno mi je da svedočim protiv njega, da otključam telefon, zavrtin globus, pokažem mesto gde želim da budem, a da će mi oni završiti pasoš, smeštaj i zaštitu. To mi je rekao Petar Lazović i još neki službenici koji su se nalazili u autu, a koji su imali fantomke - ispričao je ranije Jovanović.

Jovanović je, podsetimo, optužio Petra Lazovića za policijsku torturu, maltretiranje, pretnje silovanjem i ubistvom.

- Milo Jovanović, navodni član škaljarskog klana i Jovan Mrvaljević optužili su pripadnike tadašnjeg Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK) Crne Gore da su ih 30. decembra 2020. tukli, maltretirali, mučili, ucenjivali, pretili silovanjem i ubistvom, ali i da će nauditi njihovim porodicama, tražeći da lažno svedoče da rade za sada pokojnog Kotoranina Jovana Vukotića, šefa klana, i da imaju zadatak da ubiju nekog "kavčanina" - podseća izvor.

"Junačka dostignuća"

Lazović je, podsetimo, osumnjičen da je bio blizak kavačkom klanu i njegovom vođi Radoju Zviceru, a iz njihove međusobne komunikacije, zaključuje se da je tortura vršena zbog sumnje da su Jovanović i Mrvaljević bliski "škaljarcima".

- Sudeći prema porukama koje su neki od njih imali preko kriptovanih telefona, oni su navodno otimali ljude i držali ih u svojim, takozvanim, štek stanovima, tukli ih, stavljali pištolj u usta, mučili ih strujom, gušili ih, pretili im i omalovažavali ih i prema njima nečovečno postupali - preneli smo ranije prenoseći pisanja portala Libertas, kada su obavljene i fotografije poruka u kojima su o svojim "junačkim dostignućima" obaveštavali Zvicera, Darka Šarića, kao i Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Inače, okrivljeni Petar Lazović uhapšen je u julu 2022. zbog sumnje da je bio deo kavačkog klana i da je odavao poverljive informacije Radoju Zviceru, vođi tog kotorskog klana koji se nalazi u bekstvu. Lazović je sin nekadašnjeg prvog čoveka crnogorske policije Zorana Lazovića.

Fantomke nosili zbog korone

Na jednom od ročišta, okrivljeni Lazović je negirao izvršenje krivičnog dela.

- Ukazao bih da mi nikada nismo mučili ova lica, niti bilo koja druga. Postupali smo zakonito. Interesantno je da niko ne pominje postupke koji se protiv ovde oštećenih vode za najteža dela, u čijoj realizaciji su sprečeni upravo od mene i mojih kolega. Porazno je da se optužnica zasniva na iskazima onih koji su planirali da uzmu živote drugim licima, u čemu smo ih sprečili - kazao je na jednom od suđenja Lazović.

Na pitanje zbog čega su policajci nosili fantomke, Lazović je kazao da su to činili, između ostalog, i zbog korone.

- Fantomke služe da bi prikrili identitet, zbog bezbednosti nas i naših porodica, a u to vreme bila je korona, pa smo ih nosili i zbog tog razloga - kazao je on dodajući da nikada pred oštećenima nije skidao fantomku, niti im se predstavio imenom i prezimenom.

Pored Lazovića, optužnicom je obuhvaćen i njegov kolega Jugoslav Raičević, koji je ranije istakao da jezički razume optužnicu, ali da ne priznaje krivicu, niti se oseća krivim.

Jovanović sada ranjen u pucnjavi

Andrija Marković i Mile Jovanović, podsetimo, ranjeni su sinoć u pucnjavi u Nikšiću, u jednom tamošnjem lokalu, a za pucačem, crnogorska policija i dalje traga.

