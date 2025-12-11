Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Požarevcu u saradnji sa PU Požarevac rasvetlilo je ubistvo starice Mirjane Živojinović (71) iz Mišljenovca kod Kučeva i zbog zločina je danas pred tužiocem saslušan osumnjičeni A.M. (28).

Kako Kurir nezvanično saznaje, on je tužiocu u potpunosti priznao delo i rekao da je motiv bilo koristoljublje.

Osumnjičeni A.M. Foto: Facebook

- Osumnjiceni, koji se nalazi u zatvoru zbog izdržavanja kazne za drugo ubistvo, mislio je da starica ima mnogo novca, pa je zato upao u kuću i, kako se sumnja, ubio je - navodi izvor i dodaje da nakon rešavanja ovog ubistva požarevačka policija nema više nijedno nerešeno ubistvo u poslednjih 15 godina.

Živojinovićeva je, da podsetimo, ubijena u maju 2022. godine.

- Na njenom telu je bilo mnogo povreda i sumnjalo se da je svirepo mučena da bi otkrila gde je novac - podseća izvor.

Osumnjičeni za njeno ubistvo A.M. je, podsetimo, iste godine uhapšen zbog ubistva komšije Dragoslava Stevića (62) u selu Barič kod Golupca. Detalje o ubistvu Dragoslava Stevića pročitajte na linku.

Ubijeni Dragoslav Stević Foto: Privatna Arhiva

Podsetimo, Mirjana Živojinović pronađena je mrtva 10. maja 2022. godine u svojoj kući, a utvrđeno je da je ubijena drvenim kocem.