KURIR SAZNAJE! POSLE 3 GODINE RASVETLJENO UBISTVO ŽENE KOD KUČEVA: Ubica već robija zbog drugog ubistva, evo ko je on!
Više javno tužilaštvo u Požarevcu u saradnji sa PU Požarevac rasvetlilo je ubistvo starice Mirjane Živojinović (71) iz Mišljenovca kod Kučeva i zbog zločina je danas pred tužiocem saslušan osumnjičeni A.M. (28).
Kako Kurir nezvanično saznaje, on je tužiocu u potpunosti priznao delo i rekao da je motiv bilo koristoljublje.
- Osumnjiceni, koji se nalazi u zatvoru zbog izdržavanja kazne za drugo ubistvo, mislio je da starica ima mnogo novca, pa je zato upao u kuću i, kako se sumnja, ubio je - navodi izvor i dodaje da nakon rešavanja ovog ubistva požarevačka policija nema više nijedno nerešeno ubistvo u poslednjih 15 godina.
Živojinovićeva je, da podsetimo, ubijena u maju 2022. godine.
- Na njenom telu je bilo mnogo povreda i sumnjalo se da je svirepo mučena da bi otkrila gde je novac - podseća izvor.
Osumnjičeni za njeno ubistvo A.M. je, podsetimo, iste godine uhapšen zbog ubistva komšije Dragoslava Stevića (62) u selu Barič kod Golupca. Detalje o ubistvu Dragoslava Stevića pročitajte na linku.
Podsetimo, Mirjana Živojinović pronađena je mrtva 10. maja 2022. godine u svojoj kući, a utvrđeno je da je ubijena drvenim kocem.
- Pretpostavlja se da je reč o pljačkašima, s obzirom da je stan žene bio ispreturan. Deo nameštaja stavljen je na ulazna vrata, kako niko ne bi mogao da uđe. Motiv zločina je najverovatnije koristoljublje jer je porodica ubijene bila na privremenom radu u Švajcarskoj, te su verovatno mislili da baka ima puno para. Telo žene bilo je izudarano, a pored kreveta je pronašao rođak - ispričao je ranije izvor Kurira.