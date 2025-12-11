Slušaj vest

Na suđenju Brajanu Volšu za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš, u sredu je svedočilo dvoje njenih najbližih prijatelja. Oni su pričali o tome kako se njihov brak raspadao i da je Ana zarađivala puno više od svog supruga.

Anina najbolja prijateljica, Alisa Kirbi, u suzama je rekla da je Ana doživela emocionalnu "tačku sloma" samo nekoliko dana pre nestanka zbog napetog braka sa Brajanom, uglavnom zahvaljujući njegovoj federalnoj osudi za prevaru sa umetninama.

Kirbi, koja je pozvana kao poslednji svedok tužilaštva u slučaju ubistva protiv Volša, ispričala je poroti kako je izašla na piće sa Anom 29. decembra 2022. godine, samo tri dana pre nego što je Ana nestala 1. januara 2023.

- Te noći, Ana je bila jako uznemirena. Bila je pomalo slomljena jer je sve bilo jako teško - rekla je Kirbi i počela da plače.

Alisa je dodala da je Ana bila uznemirena zbog mnogo stvari.

- Bila je zaista na ivici sloma. Razgovarale smo o mnogo čemu - dodala je ona.

Kirbi je objasnila da je Brajanov slučaj prevare sa umetninama bio najveći stres za Anin brak, jer je on bio zaglavljen u njihovoj kući u Kohasetu u Masačusetu, u kućnom pritvoru sa njihova tri sina, dok je Ana povremeno živela u Vašingtonu, gde je imala uspešan posao i zarađivala 300.000 dolara godišnje.

- Zaista je želela da bude sa svojom decom, njihov brak je dugo bio veoma napet - dodala je ona.

Kirbi je rekla kako joj je Ana priznala da želi da Brajan preuzme odgovornost za zločine čak i ako to znači da će ići u zatvor, kako bi mogli da pređu preko toga i ponovo ujedine porodicu.

Stres zbog federalnog slučaja i fizička udaljenost između Ane i Brajana takođe su doveli do toga da prestanu da imaju odnose, poverila se Ana drugarici.

Foto: EPA Craig Walker/ Pool, Instagram/anawalshe

- Rekla mi je da, osim što je sve bilo jako teško, nisu bili intimni već dugo vremena. Možda više od godinu dana - dodala je Kirbi.

Brajan je bio depresivan zbog krivičnog slučaja, a Ana je osećala da joj "energija nestaje", rekla je Kirbi o razlogu zašto je par prestao da spava zajedno.

Kirbi je počela da plače na klupi za svedoke, nakon što je poroti prikazana fotografija prijateljica sa poslednje večeri koju su provele zajedno.

U sredu je svedočio još jedan Anin blizak prijatelj, Gem Mutlu, koji je dočekao sa njima Novu godinu u njihovoj kući u Kohasetu, malo pre nego što je Srpkinja nestala.

Rekao je kako mu je Brajan priznao da je te godine zaradio samo 50.000 ili 60.000 dolara, dok je Ana zaradila pet puta više sa svojim bonusima.

Mutlu je takođe bio emotivan na klupi za svedoke dok se sećao poslednjih trenutaka koje je proveo sa Anom dok su njih troje pili šampanjac, sećao se teškoća iz protekle godine dok se radovao onome što će nova godina doneti.

Njih troje su se potpisali na kutiji flaše Lanson Noble Cuvee Brut od 125 dolara koju su popili, a porotnici su videli te fotografije.

- Vau! 2022.... Kakva godina! Ipak, još uvek smo ovde i zajedno! - napisala je Ana na kutinji šampanjca.

Mutlu je otišao oko 1.30 sati 1. januara, a tužioci tvrde da je Brajan nakon toga ubio Anu, raskomadao njeno telo i bacio ga u različite kontejnere. Njeno telo nikada nije nađeno.

Mutlu je rekao da ga je Brajan pozvao 4. januara tvrdeći da je Ana otišla 1. januara zbog hitne situacije na poslu i da se otada nije čuo sa njom.

- Bio sam nepoverljiv. Rekao sam: Kakva bi radna vanredna situacija mogla biti za Novu godinu. To su komercijalne nekretnine - odgovorio mu je Mutlu.

Dodao je da mu nije imalo smisla da bi Ana otišla i pitao je Brajana da li se možda posvađao sa Anom.

- Njegov odgovor je bio: Ne, da li je izgledalo kao da smo se posvađali dok si bio kod nas? - rekao je Mutlu.

Dodao je da ga je pogodio Brajanov ton kada je rekao da je Ana nestala.

- Bio je mnogo uravnoteženiji i ublažen. Njegov ton nije bio paničan - dodao je on.

Brajan Volš je priznao da je raskomadao telo svoje žene i bacio ostatke u više kontejnera za smeće, ali nakon što je "ona iznenada preminula u snu" i tvrdi da je nije ubio.

Odbrana tvrdi da je Ana umrla bez objašnjenja, a Volš je, verujući da će biti okrivljen, pokušao da prikrije smrt.