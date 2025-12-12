Slušaj vest

Bojana Roganović, supruga odbeglog pripadnika kavačkog klana, Duška Roganovića,našla se u centru pažnje nakon što je juče svedočila u podgoričkom Višem sudu, u procesu koji je pokrenut protiv njenih roditelja, Duška i Radosave Koprivice, kao i brata Strahinje Koprivice i odneglog dupruga. Podsetimo, njima se sudi zbog optužbi crnogorskog tužilaštva da su oprali najmanje 964.850 evra.

Bojana Roganović Foto: Printscreen/Instagram

Bojana Roganović, iako je imala pravo da ne svedoči u postupku protiv svojih najbližih srodnika, odlučila je da ipak svedoči i u pdgoričkom sudu je ispričala detalje o porodičnim odnosima, a detaljnije o tome porčitajte na linku.

Između ostalog, ona je rekla da je supruga Duška upoznala 2016. godine, a da njen otac, koji je bio policijski funkcioner u Crnoj Gori, nije odobravao tu vezu.

Duško Roganović Foto: Privatna Arhiva

- Nakon mesec našeg zabavljanja, moj otac je insistirao da ga upozna. Protivio se našoj vezi jer je suprug Duško, prethodno, sedam godina bio u zatvoru zbog ubistva, a moj otac je bio policajac koji je časno obavljao svoj posao. Nije mi smetalo što je Duško bio u zatvoru jer mi je objasnio da je to bio sled nekih događaja. Želela sam da moja porodica Duška gleda mojim očima… Došla sam sa njim u Nikšić, gde se upoznao sa mojim ocem - ispričala je Bojana i insistirala na tome da njen odbegli muž, koji važi za visokopozicioniranog pripadnika klana na čelu sa, takođe odbeglim, Radojem Zvocerom, njenoj porodici nije dao ni jedan evro.

- Životom mogu da se zakunem da Duško nijedan evro, legalni ili nelegalni, nije dao mom bratu, majci i ocu. Niti bi moj otac, po cenu života, pristao da uzme ili prenese novac - rekla je Roganovićka u sudu.

Inače, njen suprug Duško Roganović puni novinske stupce još od 2017. godine kada mu je pod automobil u Herceg Novom postavljena eksplozivna naprava,u kojoj je on ostao bez obe noge. Nakon toga, pripdnici suprotstvljenog kriminalnog klana redom su likvidirali muške članove njegove porodice. Najpre mu je 27. jula 2017. u Herceg Novom ubijen otac Niko Roganović (66), potom 21. decembra 2019. u Beču mu je ubijen brat od strca Vladimir Roganović (32) i na kraju 13. februara 2020. u Hercog Novom i rođeni brat Šćepan (37). O tim likvidacijama juče je u sudu govorila i Bojana Roganović.

1/7 Vidi galeriju Likvidirani Roganovići Foto: Vijesti.me/ Svetlana Đokić, Privatna Arhiva, Printscreen Facebook

- Dva meseca nakon što se Duško vratio sa lečenja na VMA njegov otac Niko je ubijen. Nakon ubistva oca, mom suprugu, pored nezamislivih povreda i bolova, nije padalo na pamet da živi i da diše, a ne da se bavi kriminalom… Ubrzo nakon toga, ubijen mu je prvo brat od strica Vladimir, a onda i rođeni brat Šćepan - rekla je Roganović i dodala:

- Policija je često dolazila i ispitivala mog supruga ima li bilo kakvih saznanja o ubistvima svojih najbližih, da li na nekog sumnja…

Inače, Duško Roganović je renutno nedostupan pravosudnim organima Crne Gore, pošto se nalazi u bekstvu. Protiv njega je pokrenuto nekoliko krivičnih postupaka, a na pojedinim optužnicama se nalazi zajedno sa ostalim pripadnicima kavačkog klana i sa njihovim vođom Radojem Zvicerom. Roganović se nalazi i na međunarodnoj Interpolovoj poternici.

Fotografija koju je vodja kavačkog klana slao saradnicima iz bolnice Foto: Privatna arhiva

- Članovi porodice Duška Roganovića našli su se na udaru i mafije, ali i istražitelja. Njegovi otac i braća su likvidirani, tast, tašta i sestrin brat hapšeni i optuženi za pranje para, a na udaru policije u januaru ove godine našla se i njegova supruga Bojana - podseća naš sagovrnik.