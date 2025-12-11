Slušaj vest

Carinici su na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" od početka decembra zaplenili sedam luksuznih satova, vrednih više od 92.000 evra, koje su vlasnici bez prijave pokušali da unesu u Srbiju.

U saopštenju Uprave carina se navodi da je 9. decembra zaplenjen ručni sat "Rolex Choco Diamond" vredan skoro 16.000 evra a nekoliko dana ranije i sat "Rolex Daytona" čija je vrednost procenjena na više od 52.000 evra.

Tokom kontrole prtljaga carinici su našli i četiri muška sata ukupne vrednosti 13.000 evra kao i ženski sat marke "Cartier" vredan gotovo 11.000 evra.

"Po okončanju sudskih postupaka, trajno oduzeta roba biće ponuđena na e-licitacijama, a sredstva od prodaje biće uplaćena u državni budžet", saopšteno je.