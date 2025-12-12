POČELO SUĐENJE ZA PREVARU VEKA ŠAMANSKOG KLANA, BRIZNULI U PLAČ NA POMEN ODUZETIH MILIONA! A najpotresniji slučaj obmanjivanja zgrozio sve u sudu!
Suđenje odbegloj Srpkinji Marijani M. i njenom tzv. šamanskom klanupočelo je pred austrijskim sudom, a ročištu su prisustvovali uhapšeni članovi njene porodice, sin Frančesko M. (30) i snaja Dona D. (30) i bivši suprug Dejan M. (47) koji je tokom rasprave o poreklu novca koji je oduzet od strane države iznenada briznuo u plač.
U jezivoj prevari koja potresa Austriju, podsetimo, dve navodne "šamanke", Marijana M. (45) koja je i dalje u bekstvu i Dona D. (30), koje su se godinama predstavljale kao "Amela" i "Ana", optužene su da su uz priče da im mogu pomoći, mamile žrtve i izvlačile milionske sume. Kako su austrijski mediji ranije izvestili, njihov "biznis" širio se od Beča i Donje Austrije sve do Nemačke.
Suđenje godine
Dok je glavna osumnjičena Marijana M. još u bekstvu, pred sudom su se pojavili njen bivši suprug Dejan M. (47), sin Frančesko M. (30) i snaja Dona D. (30), koja je glumila "Anu". Terete ih za tešku prevaru, kriminalno udruživanje i pranje novca.
Sumnja se da su varajući naivne ljude "zaradile" na milione evra, ali policija sumnja da je stvarna šteta daleko veća.
Tokom spektakularne racije u porodičnoj vili, vlasti su otkrile neverovatne prizore, oko 12 miliona evra keša i zlata, sakrivenog u sefovima iza ormara, u zidovima, čak i u bazenu koji je bio zaliven betonom.
Primala socijalnu pomoć, a imala milione
Na suđenju tridesetogodišnja Dona D., poznata kao "šamanka Ana", kako su preneli detalje sa suđenja austrijski mediji, bila je vrlo hladna i rezervisana. Prema optužnici, pretila je žrtvama iznuđivala novac pričama o prokletstvima, a po potrebi menjala taktiku.
Zvanično je živela od minimalne socijalne pomoći, a u stvarnosti, prema tužilaštvu, raspolagala milionima. Na pitanja o tome gde živi, odbila je da odgovori:
- Ne želim ništa da kažem o tome.
Inače, identifikovano je 15 žrtava, a procenjuje se da je broj zapravo veći.
Jedna od najtragičnijih priča u procesu jeste pacijentkinja obolela od raka koja je "šamanki" predala 56.000 evra, verujući da će joj "skidanje magije" i "čišćenje aure" pomoći da ozdravi.
Žena je ostala bez ušteđevine, a nažalost, izgubila je borbu i za život.
Advokati klana tvrde da veliki deo zaplenjenog novca uopšte nije plod prevare.
- Čak je i deda imao četiri miliona evra u banci. Porodica je dobro upravljala finansijama - izjavio je advokat Filip Volm.
Branioci insistiraju da optuženi nisu funkcionisali kao kriminalna organizacija i da će "odšteta biti plaćena".
Za sada, ostaje da se vidi da li će "šamanski klan" odgovarati za milionsku prevaru koja je trajala skoro deset godina. Sud će uskoro doneti odluku, a javnost širom Austrije i regiona napeto čeka epilog najveće "vidovnjačke" afere u poslednjih nekoliko godina.