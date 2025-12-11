Slušaj vest

Direktor policije Dragan Vasiljević održao je danas u Palati Srbije veliki kolegijum Direkcije policije, nakon čega je predstavio rezultate rada policije od početka godine i izjavio da su policijski službenici uspeli da od početka godine očuvaju stabilan javni red i mir, kao i da je ukupan kriminal opao za pet odsto, u odnosu na isti period prošle godine.

Naveo je da je na današnjem sastanku, kome je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, usvojena strateška procena javne bezbednosti za period od 2026. do 2029. godine, iz koga će, kako kaže, proizaći i drugi strateški dokumenti koji su veoma važni i usklađeni sa radom policije u narednim godinama.

- Direkcija policije temeljno i posvećeno planira aktivnosti kao odgovor na savremene bezbednosne pretnje i rizike u kojima su bezbednost građana i bespoštedna borba protiv svih vidova kriminala od ključne važnosti. Policijski službenici Direkcije policije upornim i posvećenim radom u prvih 11 meseci ove godine osigurali su bezbednost svih građana i imovine, očuvali stabilan javni red i mir, bili konstantno na usluzi građanima, podigli nivo bezbednosti, granične bezbednosti, bezbednosti u saobraćaju i ostvarili zapažene rezultate u svim vidovima rada, a naročito u borbi protiv svih vidova kriminala - rekao je Vasiljević.

On je predstavio izveštaj o stanju javne bezbednosti u periodu od januara do novembra 2025. godine, u odnosu na isti period 2024. godine, koji pokazuje da je u navedenom periodu ukupan kriminal opao za pet odsto.

Vasiljević se osvrnuo i na rad policije kada su u pitanju neprijavljeni skupovi koji su se u Srbiji održavali od 1. novembra prošle godine, kada je pala nadstrešnica železničke stanice u Novom Sadu.

- U Republici Srbiji, za period od 1. novembra 2024 do 30. novembra 2025. godine, održano je 27.327 javnih okupljanja koja nisu bila prijavljena. Na ovim okupljanjima angažuje se veliki broj policijskih službenika. On se meri sa nekoliko stotina hiljada. U pomenutom periodu procesuirano je 2.982 lica, 579 krivično i 2.403 prekršajno. Podneto je 962 izveštaja nadređenim tužilaštvima za 885 lica. Ukupno je dovedeno 1.398 lica, prema 569 lica primenjena je mera zadržavanja - rekao je Vasiljević.

Povećan je procenat rasvetljavanja krivičnih dela sa nepoznatim učiniocima, sa 60,5 odsto na 61,6 odsto, dok je opšti kriminal manji za 5,4 odsto.

Manji je broj krivičnih dela protiv života i tela za 211 krivičnih dela i rasvetljena su sva teška ubistva.

Broj krivičnih dela protiv imovine manji je za četiri odsto, a očuvan je stabilan javni red i pored višestruko većeg broja neprijavljenih javnih okupljanja.

Na državnoj granici ostvareno je stabilno stanje bezbednosti, a situacija sa iregularnim migrantima je stabilna.

U oblasti bezbednosti saobraćaja broj poginulih lica manji je za 4,4 odsto, a broj povređenih manji je za 2,7 odsto.